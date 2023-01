Autor seriálu o Trebišove: Inšpiroval sa svojou frajerkou a potom... NEVERA a milostný trojuholník!

Televízia Joj aktuálne žne úspechy so seriálom Iveta. Za príbehom o dievčine z Trebišova paradoxne stojí česká dvojica – režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Kolečko.

Navyše je inšpirovaný českou miss a modelkou. „Pôvodnou inšpiráciou bola Aneta Vignerová, s ktorou mám dieťa, teraz už moja expriateľka, tak vlastne ona mala taký príbeh dievčaťa z takého vylúčeného prostredia, ktoré sa dostalo do veľkého modelingu. Toto bol len základ a zvyšok je samozrejme vymyslený,“ prezradil nedávno pre jojkársky portál autor námetu.

Túto skutočnosť potvrdila aj samotná Aneta. „Ja som mu povedala nejaký príbeh a z toho sa vytvoril seriál. To vyjadrenie nepodal úplne šťastne, Havířov nie je vylúčená lokalita, je to fajn menšie mesto,” povedala pre Super.cz s tým, že príbeh seriálu už nie je o nej, ide naozaj len o základnú inšpiráciu.

Dvojica aktuálne pár netvorí a koniec ich vzťahu prebehol pomerne dramaticky. Scenárista, ktorý v čase rozchodu už mal po svojom boku herečku Denisu Nesvačilovú, vyhlásil, že vzťah im už dlhšie nefungoval. „To, že má Petr pomer, mi oznámil asi dve hodiny predtým, než sa to objavilo v novinách. Takto sa to predsa nerobí, toto veľmi zabolelo. Mali sme vo vzťahu problémy, ktorý pár ich ale nemá?! Problémy sú na to, aby sa riešili. A tým nemyslím rozchodom a novým pomerom. Sme mama a otec, máme syna,” uviedla vtedy so smútkom Aneta.

Po krátkom čase sa ale k sebe vrátili. „Sme vo fáze, keď sme si povedali, že to skúsime. Máme spolu úžasného syna, ktorý je šťastný, keď sme spolu. To je pre mňa najdôležitejšie,” vyhlásila s nádejou Vignerová.

Po krátkom čase ale prišla ďalšia rana! Médiá totiž prinášali informácie, že Kolečko sa neustále stretával s Nesvačilovou a zúčastnili sa spolu aj krstu istej knihy. Vtedy modelka pochopila, že neustále žije v milostnom trojuholníku. A tak to definitívne ukončila. „Šanca tu bola, bola premárnená a je to preč,” vyhlásila na sieti Instagram.