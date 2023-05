Podvádzaná MILENKA sa odhalila: Česká herečka po rozchode v PÁNSKOM MAGAZÍNE!

PRAHA - V posledných mesiacoch bola centrom pozornosti kvôli vzťahu so scenáristom Petrom Kolečkom, ktorý sa nakoniec oženil s inou. Teraz herečka Denisa Nesvačilová spôsobila rozruch pózovaním pre pánsky magazín.

Vzťah Petra Kolečka a Denisy Nesvačilovej prechádzal fázami, keď boli ako zamilované hrdličky a následne jej zase utekal k svojej bývalej. Nakoniec sa scenárista náhle oženil s bývalou miss Anetou Vignerovou a herečka zostala sama.

Aktuálne je Denisino meno opäť na pretrase. Prijala totiž ponuku pózovať pre pánsky magazín. „Všetko to prebehlo veľmi rýchlo a musím povedať, že keď ma oslovili, myslela som si, že si zo mňa niekto robí dobrý deň. Keď sme sa potom stretli, nemohla som povedať nie, pretože tá ponuka bola krásna,” prezradila pre Super.cz Denisa, ktorá snímky nafotila začiatkom mája v Londýne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Veronika Marx pre Playboy

Z ochutnávky, ktorú už časopis pustil do obehu, vidno, že Denisa síce jemne provokuje, ale celkovo zostala pri prezentovaní svojho sexepílu pomerne decentná. „Vzhľadom na to, že som herečka, rovno sme si stanovili nejaké hranice, ktoré boli dodržané,” uviedla.

„Myslím si, že väčšie odhaľovanie už žene môjho veku neprináleží, nie som ani zo svojej podstaty odhaľovací typ. A myslím si, aj keď to teda neviem naisto, že pre mužov je zaujímavejšie, keď si môžu predstavovať, keď im len pošteklíte fantáziu, než keď dostanú všetko zadarmo, to je potom strašne lacné a je toho veľa. My sme išli cestou elegancie a tajomstva,” dodala herečka, ktorá je s výsledkom mimoriadne spokojná. Ani sa nečudujeme...