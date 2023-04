MILENKA jojkárskeho scenáristu prehovorila: NECHUTNÉ DETAILY!

Scenárista jojkárskej Ivety Petr Kolečko nejaký čas robil doslova "kolečko" medzi matkou svojho syna, modelkou Anetou Vignerovou, a novou partnerkou, herečkou Denisou Nesvačilovou.

A zdá sa, že Denise narozprával o predchádzajúcej priateľke poriadne nechutnosti. „Podľa súkromných správ, ktoré sme mali možnosť na vlastné oči vidieť, sa Kolečko naozaj ničoho neštíti,” uvádza týždenník Sedmička. Podľa ich článku scenárista Nesvačilovej ako príčinu rozchodu s Vignerovou uviedol modelkino vyčíňanie pod vplyvom alkoholu a vykresľoval ju takmer ako odpad spoločnosti s pokrúteným vzťahom k sexu. Fuj!

Neskôr ale herečke vysvetlil, že kvôli synovi sa predsa len musí k brunetke vrátiť, aj keď je to pre neho strašné utrpenie. O čosi neskôr ju však už prosil o návrat. Lenže ten nebol definitívny, tajne sa opäť stretával aj s Anetou.

A nakoniec Nesvačilovej zasadil krutý úder, keď mali vyraziť na naplánovanú dovolenku. „Asi 12 hodín predtým, než sme mali odletieť na romantický pobyt do Atén, mi napísal, že sa necíti na odlet, že nevie, čo bude, a že potrebuje byť pár dní sám, pretože je toho na neho veľa,” uviedla Denisa pre Sedmičku. No to ešte nebolo všetko! „24 hodín po tom, čo sme mali odletieť, sa ženil so svojou bývalou partnerkou, o ktorej ešte pár dní predtým rozprával veľmi škaredo,” vyhlásila šokujúco.

Ako dodala, veľmi ju bolí, ako sa v tom každý rýpe. Na druhej strane, snáď je rada, že sa takého muža zbavila...