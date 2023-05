ODKOPOL milenku a okamžite sa OŽENIL: Detaily svadby jojkárskeho scenáristu!

Petr Kolečko si dlhý čas akoby nevedel vybrať medzi modelkou Anetou Vignerovou a herečkou Denisou Nesvačilovou. Potom zrazu necelý deň pred odletom na romantickú dovolenku celý výlet s Denisou zrušil a o chvíľu sa prevalilo, že sa už stihol oženiť s Anetou.

„Bolo to naozaj rýchle, ale musím povedať, že druhá svadba bola o dosť lepšia ako tá prvá. Na tej prvej bolo veľmi veľa ľudí a chaos, tu sme boli len štyria,” prezradil teraz detaily scenárista, ktorý už kedysi ženatý bol a z prvého manželstva má dvoch synov.

Svadba sa konala 14. marca, pričom 10 dní predtým na galavečer Český lev dorazil ešte Kolečko v sprievode Nesvačilovej. Z toho je jasné, že aj svedka si zháňal na poslednú chvíľu. „Za svedka mi bol ten, kto mal platný občiansky,” vyhlásil so smiechom pre Blesk. „Mal to byť Kubo Prachař, ale v ten deň musel pracovne odísť, tak mi nakoniec šiel za svedka kamarát Prokop a Anete kamarátka Tereza. Bolo to rýchle a na pohodu,” opísal ich veľký deň autor seriálov Most! a Iveta.