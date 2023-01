Slovenská speváčka v strachu o dieťa: Z nevinnej hry OTRAS MOZGU!

BRATISLAVA - Pred pár dňami slovenská speváčka Suzie Hroncová bola nútená ísť na oddelenie detskej chirurgie so svojím 3-ročným synčekom. Z nevinnej hry sa nakoniec vykľul otras mozgu. Vieme, čo sa presne stalo a čo tomu predchádzalo.

Ako sme vás už informovali, slovenská speváčka Suzie Hroncová cez víkend zažila nepríjemné chvíle so svojim malým synčekom, ktorý bol nutne hospitalizovaný. S umelkyňou sme sa spojili a porozprávala nám, čo sa dialo.

„Riško vystrájal ako vždy, hral sa s dekou, na ktorej sa pošmykol a buchol si hlavu o dvere. Mal tam riadnu hrču a strašne plakal,“ začala popisovať situáciu Suzie a pre Topky.sk dodala, že ho ako správna matka utešovala, veď takých bezvýznamných pádov bude mať ešte kopec ako každé dieťa.

Galéria fotiek (9) Speváčka Suzie so synčekom Riškom

No zdá sa, že toto nebolo len také obyčajné spadnutie a jej nočná mora sa začala v neskorých večerných hodinách, keď malého uložila spať.

„O 1:30 sa mi zobudil a zvracal. Tak som prezliekla periny a uspala ho, lenže o polhodinu to na neho prišlo opäť a zase sa vyzvracal a opakovalo sa to každých 20 minút,“ opísala ich ťažkú noc, a tak pohotovo zobudila partnera a keďže sa domnievala, že to môže mať súvis s tým pádom, utekali na pohotovosť.

Galéria fotiek (9) Speváčka Suzie so synom Riškom skončila na chirurgii

A obavy sa naplnili. „Keď sme prišli na Kramáre, tak mu urobili röntgen a CT a povedali, že si ho musia nechať na pozorovanie,“ dodala vystrašená mamička, ktorá s ním strávila víkend na nemocničnom lôžku. Lekári na bratislavskej klinike malému Riškovi zistili, že nevinná hra mu privodila ľahký otras mozgu, čo v jeho veku, môže byť aj nebezpečné. No našťastie s ním prišli včas.

Nakoniec všetko dobre dopadlo a podľa slov speváčky jej syn je už v poriadku. Rozhodne však ani vy nepodceňujte takéto na prvý pohľad nevinné pády svojich detí a ak sa vám niečo nezdá, odporúčame vyhľadať odbornú pomoc.