Stále to veľmi bolí! Známa Slovenka 10 mesiacov po smrti otca: Počas rozhovoru sa ROZPLAKALA!

Suzie Hroncovú spomienky na otca stále bolia. (Zdroj: Ján Zemiar)

Známa Slovenka 10 mesiacov po smrti otca: Stále to veľmi BOLÍ... Počas rozhovoru sa NEUBRÁNILA SLZÁM! (Zdroj: Ján Zemiar)

Azda najväčšou životnou bolesťou je strata milovaného človeka. Obrovské trápenie prežíva aj speváčka Suzie Hroncová, ktorá pred 10 mesiacmi prišla o milovaného otca, uznávaného slovenského hudobníka Branislava Hronca. Jeho smrť ju, prirodzene, dodnes neprebolela a ešte stále sa jej o ňom len veľmi ťažko rozpráva.

Aj počas nášho rozhovoru sa pri spomienke na tata neubránila slzám. Ako totiž prezradila, práve spolupráca s ním bola pre ňu splneným snom. „Splnený sen je, samozrejme, tatino, lebo... Ježiš, ja nemôžem ani rozprávať, prepáčte, je to ešte také. Prepáčte, ja nemôžem,“ ospravedlnila sa a z líc si utierala kotúľajúce sa slzy. Napokon však emócie prekonala: „No nechcem plakať.“

Suzie Hroncová so svojím otcom Braňom Hroncom. (Zdroj: Jan Zemiar)

„Celý život som s rôznymi ľuďmi vystupovala. A som si povedala, že kurnik šopa, že s tým tatom nemám žiaden projekt. Tato je proste legenda, takí ľudia ako ocino, takí sa nerodia, to raz za 1000 rokov sa možno niekto taký narodí,“ pokračovala Suzie. Išla preto za ním a prehovorila ho, aby čosi skúsili vytvoriť aj spolu. Začala počúvať džezové štandardy a veľmi ju tento štýl hudby oslovil. Rozhodli sa preto spoločne vydať touto cestou.

No rovnako, ako bol Braňo Hronec prísny na iné speváčky, mal nároky aj na svoju dcéru. Preto, kým spoločne vystúpili, dlhé mesiace skúšali. „Tak s ním som pracovala najradšej, lebo to som vždy chcela a hlavne ja som veľa cestovala a tým, že som vonku študovala, nemali sme veľa spoločného času a ja som sa tešila, že vlastne som nám vytvorila ten čas, že vlastne ani mamina nemohla do toho zasahovať, ani nič, lebo sme mali skúšku. Tak sme spolu trávili čas a aj sme sa veľa narozprávali,“ dodala Suzie, ktorá na tieto spoločné chvíle bude navždy s láskou spomínať.

Viac sa dozviete z rozhovoru vyššie!

(Zdroj: Ján Zemiar)