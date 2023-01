Patrik Herman 4 mesiace po odchode do RTVS: Stále NEMODERUJE… Bráni mu v tom Markíza!

Ostrieľaného moderátora a novinára Patrika Hermana sme minulý týždeň zastihli na tlačovej konferencii pri predstavení jarnej štruktúry RTVS, keďže po dlhých 26 rokoch zmenil svojho zamestnávateľa.

Galéria fotiek (8) Patrik Herman

Zdroj: Ján Zemiar

Hoci od jeho odchodu z Markízy prešli 4 mesiace, televízni diváci ho na obrazovkách verejnoprávnej televízie nevídajú a viacerí sa pýtajú, čo je sním. A tak sme sa ho na to priamo spýtali a poznáme dôvod prečo stále nemoderuje.

„Ja viem, že moji fanúšikovia aj verejnosť a média sú také nervózne, že kde je ten Herman, prečo nie je na televíznej obrazovke. Všetci sa na to jednoducho pýtajú, ale možno treba povedať jednu vec, že v mediálnom priestore funguje niečo ako prestup do konkurencie, tzv. konkurenčné doložky, ktoré v podstate nejakým spôsobom upravujú alebo obmedzujú prestup moderátorskej tváre z jednej televízie do druhej,“ uviedol Patrik.

„Aj ja som mal podobné podmienky, ktoré som rešpektoval,“ prezradil moderátor v rozhovore pre Topky.sk. V moderovaní mu tak evidentne bráni zmluva s Markízou a ako to býva zvykom, za nerešpektovanie podmienok by mu mohla hroziť mastná pokuta.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV MARKÍZA

A tak sme zisťovali, kedy by s ním diváci mohli rátať na televíznych obrazovkách. A zdá sa, že všetkých jeho priaznivcov môžeme potešiť, pretože k tomu dôjde čoskoro.

To, kedy a v akom formáte sa Herman objaví, sa už dozviete v našom rozhovore vyššie, kde nám Patrik takisto uviedol 3 hlavné dôvody jeho odchodu ku konkurencii.