DRÁMA u slovenskej speváčky: Skončila v HROZNOM stave… Pľuzgiere, z hlavy jej stekal hnis!

Potrápila ju silná alergia (Zdroj: pixabay.com)

TRÁPENIE slovenskej speváčky: ZNETVORENÁ tvár... Myslela si, že ZOMRIE! (Zdroj: Ján Zemiar)

S alergiami sa v dnešnej dobe pasuje snáď každý. Či už ide o tie menej badateľné alebo život ohrozujúce. Svoje o tom vie aj slovenská speváčka Suzie Hroncová, ktorú potrápila silná reakcia na farbu na vlasy. Nemôže si svoju korunu krásy zafarbiť, pretože by jej opuchla celá tvár a to nie je všetko.

„To ti vyžerie úplne až do krvi, až do pľuzgierov, takto mi to steká, dva týždne ti steká normálne hnis, opuchneš a ako poznáš tie filtre, čo teraz sú také, že buď si nafučíš hlavu, alebo tu dole a tak, tak takto mi opuchne hlava a teraz ten opuch ide, normálne ako Frankenstein. Úplne reálne hovorím, že myslíš, že proste umrieš, že normálne vybuchneš a takto ti prechádza ten opuch až dole,“ opísala svoje trápenie pre Topky.sk.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Dokopy ju dávali na pohotovosti. „Ale tu už cítiš, už ti jazyk potom nejde, tak potom už na pohotovosť musíš. Dávali mi už injekcie a všetko,“ priznala s tým, že sa obávala, aby sa v noci nezadusila. Sama vedela, že táto alergia je veľmi nebezpečná, no istá žena jej povedala, že existujú farbivá aj pre alergikov, tak si to isté vytrpela znovu.

„Bola som u jednej doktorky v Trnave a hovorila mi, že je pre alergikov farba. Tak ja som sa veľmi tešila, tak to som si dala a to isté. Takže neverte na žiadne, že farby pre alergikov, lebo to je fakt nebezpečné. Katastrofa. Dva týždne som bola úplne, že zle,” pokračovala.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Svojho syna dala radšej na ten čas partnerovi na stráženie. „Hlavne, ani som nechcela, aby ma tak videl, však by sa ma normálne zľakol, chudák, to som nemohla. Aj fotky som dala preč, lebo on mi furt listuje v tom mobile. Však čo keď si maminku takto bude pamätať, však on nebude chcieť spávať so mnou v posteli,“ dodala na záver. To, ako sa speváčka udržuje v dobrej kondícii, sa dozviete v rozhovore vyššie.