Kolárovského vzťah s Twiinskou Veronikou: Mohla za ich nezhody jeho EX?

BRATISLAVA - Mnohí boli zaskočení, keď koncom novembra minulého roka Matúš Kolárovský priznal, že sa rozišiel so svojou partnerkou Nikolou. A ešte väčším prekvapením bolo, keď sa zrazu začal čoraz častejšie objavovať po boku Veroniky Nízlovej z Twiins, s ktorou má dcérku Neu. Rodičia rozkošného dievčatka totiž dlhé mesiace pred Kolárovského rozchodom pôsobili tak, že k sebe nemajú úplne blízko...

Veronika a Matúš sa spolu sporadicky objavili na zopár fotografiách, no v kuloároch šoubiznisu sa šuškalo, že mladý otecko so svojou dcérkou a jej matkou netrávi až tak veľa času, ako by mohol. Teraz je ale všetko inak. A pre Topky.sk sa vyjadril zdroj z okolia dvojice, ktorý tvrdí, že za niekdajšie nezhody Vebi a Matúša mohol jeho predchádzajúci vzťah.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram N.B.

„Kým bol Matúš s Nikolou, s Veronikou a malou sa až tak nestýkal. Robilo mu to vo vzťahu s Nikolou poriadne dusno. Teraz s Veronikou a ich dcérou trávi omnoho viac času a majú k sebe omnoho bližšie. Majú lepší vzťah, sú úplne v pohode a malej sa venujú spoločne," dozvedeli sme sa od nášho zdroja.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram

Mnohým sa mohlo zdať, že Veronika a Matúš sa dajú dokopy, tieto dohady už však vyvrátili. Avšak skutočnosť, že je to medzi nimi oveľa lepšie, nám potvrdila aj samotná Veronika. „Áno, je pravdou, že s Matúšom konečne fungujeme úplne v poriadku a Nea je našou prioritou. Máme veľmi blízky rodinný vzťah, naozaj sme spolu častejšie a nie sú medzi nami žiadne nezhody," potvrdila pre Topky.sk Veronika, ktorá sa však k Matúšovej bývalej partnerke a súvisiacim problémom z minulosti vyjadriť nechcela.