1. slovenská playmate OTVORENE o umelom oplodnení: Pripravovala som sa na NAJHORŠIE… Bola to RÝCHLOVKA!

Mužské pokolenie je z nej hotové a mnohé ženy jej závidia krásu aj postavu. Zo zvodnej 1. slovenskej playmate Evy Cifrovej sa už onedlho stane matka. O čom vždy snívala. No žiaľ, cesta k vytúženému bábätku nebola jednoduchá a už vôbec nie úplne bežná.

Galéria fotiek (16) Eva Cifrová so svojim partnerom Lukášom oznámili, že búdú rodičia

Zdroj: Instagram E.C.

Keďže blondínke a jej dlhoročnému partnerovi Lukášovi, s ktorým je 7 rokov, sa to nepodarilo prirodzenou cestou, rozhodli sa využiť výdobytky modernej doby. A tak Eva pred časom podstúpila proces in vitro fertilisation, teda umelé oplodnenie.

Galéria fotiek (16) Eva Cifrová

Zdroj: Ján Zemiar

Ako to celé prebiehalo, čoho sa najviac bála a mnoho ďalšieho nám kráska prišla porozprávať osobne krátko po tom, ako bola so svojím partnerom u gynekológa nechať skontrolovať ich budúceho potomka.

Keď si už bola v tomto vzťahu istá, že našla, ako sa hovorí, spriaznenú dušu v podobe dvojmetrového tmavovlasého fešáka Lukáša, vedela, že chce byť mamou. Hoci sa o bábätko pokúšali dva roky, žiaľ, nedarilo sa, a tak si dopomohli s IVF. Predtým však blondínka musela absolvovať množstvo špeciálnych lekárskych prehliadok.

Galéria fotiek (16) Eva Cifrová

Zdroj: Instagram E.C.

„Vždy sa začína od ženy. Musela som podstúpiť vyšetrenia u svojho doktora. Ten ma odporučil na špecializovanú kliniku, tak som si vybrala úplne tú najlepšiu pre mňa,“ začala playmate náš rozhovor a prešla k samotnému procesu.

„Nastavenie liečby je veľmi individuálne, dostala som krátky protokol, ktorý od začiatku pichania injekcií až po odber vajíčok trval, možno že menej ako dva týždne, to je naozaj veľká rýchlovka. V prvom rade bola to liečba injekciami, aby sa mi vytvorili folikuly a v nich vajíčka. To sa nám úplne super podarilo a som za to veľmi vďačná a potom už som išla do narkózy, ktorá trvala 10 – 15 minút maximálne a vtedy sa mi odobrali vajíčka, ktoré sa v ten deň oplodnili,“ povedala nám otvorene fotomodelka. Ako podotkla, sama bola prekvapená, ako rýchlo to všetko prebehlo.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Instagram E.C.

A dlho nečakala ani na správu, že je naozaj tehotná. Podľa jej slov vo veľkej miere za týmto úspechom stojí aj jej psychické nastavenie, hoci rátala s kadečím. „Pripravila som sa na akýkoľvek scenár a povedala som si, že aj keby je to ten najhorší scenár, bez problémov to dám, idem ďalej, toto ma nezastaví a nezlomí, do toho som s tým išla,“ poznamenala vždy pozitívne nastavená Eva.

Aj keď sa mohlo stať hocičo, jej cesta bola jasná a verila, že to vyjde. A tak to aj bolo. Budúca mamička sa poistila aj tým, že si dala spraviť genetické testy embryí, aby si bola istá, že ich budúci potomok, bude zdravý.

V našom rozhovore vyššie sa dozviete, prečo sa tak rozhodla, aké pohlavie dieťatka by chcela radšej, ale aj to, kde plánuje so svojím drahým mať po narodení bábätka svadbu. Vypočujete si v ňom aj jej odkaz všetkým ženám, ktoré zvažujú umelé oplodnenie.