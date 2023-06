Zdravotné PROBLÉMY tehotnej Cifrovej: Šialené BOLESTI a mdloby…. Priateľ jej vytláčal KRV z nôh!

BRATISLAVA - Slovenská playmate Eva Cifrová (40) sa už nevie dočkať svojej vytúženej princeznej. No tehotenstvo jej v poslednom období spôsobuje vážne zdravotné komplikácie. Prežíva šialené bolesti a dokonca jej býva na odpadnutie. Priateľ jej musel podať prvú pomoc!

Tehotenstvo býva tým najkrajším obdobím v živote ženy... Aspoň do chvíle, kedy prebieha bezproblémovo. Známa slovenská playmate Eva Cifrová má naštastie samotný priebeh bez komplikácií, no isté sprievodné javy jej občas dokážu poriadne znepríjemniť život.

Zvodná Slovenka je po úspešnom umelom oplodnení už v poslednej fáze tehotenstva a s priateľom Lukášom sa už čoskoro dočkajú svojho potomka. Toto obdobie si dvojica, podobne ako väčšina budúcich rodičov, chcela zvečniť na pamiatku. No práve fotenie dalo blondínke poriadne zabrať.

„Včera mi bolo počas fotenia tak zle a na odpadnutie, že som sa sama zľakla,“ uviedla na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. „Mne normálne zostalo 3x tak zle... mne už bolo na odpadnutie a to z toho dôvodu, že mne všetka krv, ako som stála, stiekla do nôh a mne úplne opuchli nohy. Ja aj na tých fotkách ich mám také obrie, opuchnuté,“ poznamenala zhrozená modelka s tým, že niečo podobné ešte nezažila.

„Po fotení sme išli do mesta na večeru a na zmrzlinu a ja som mala problém dostať sa do auta... Dostala som šialené bolesti kĺbov, panvy,“ posťažovala sa Eva na nepríjemné zdravotné komplikácie a vrátila sa ešte k foteniu s tým, že prvú pomoc jej podával priateľ. „Dokonca počas fotenia som si musela ľahnúť, ako mi bolo na odpadnutie a veľmi zle. Ja som si ľahla a Lukáš mi normálne musel vytláčať krv z nôh,“ dodala blondínka. Našťastie všetko dobre dopadlo a Eva je aj so svojim budúcim potomkom v poriadku.