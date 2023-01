Známa Slovenka ZNECHUTENÁ z neľudského správania v Bez servítky… FUJ, je mi z toho ZLE!

Nie je žiadnym tajomstvom, že 1. slovenská playmate Eva Cifrová miluje zvieratá a dokonca sama si už niekoľkokrát zobrala z útulku štvornohých chlpáčov, aby im vytvorila priaznivé podmienky a domov, ktorý im nebol dopriaty.

Galéria fotiek (12) Eva Cifrová je milovníčkou zvierat

Zdroj: Instagram E.C.

Hoci budúca mamička končí prvý trimester a mala by si dávať na seba pozor a nepodliehať veľkým emočným výkyvom, v stredu sa jej po zhliadnutí jojkárskej šou takpovediac zvýšil tlak, prišlo jej zle a bola znechutená z toho, čo sa tam dialo.

Na sociálnu sieť pridala video, kde odsúdila, respektíve správanie účastníkov nakrúcania. „Nejdem riešiť, akí tam boli ľudia a čo sa tam dialo, ale ak ste to videli, tak pri tom programe bolo malinké, choré, zúbožené mačiatko, ktoré tam akurát tak odstrkovali,“ rozčúlila sa známa Slovenka na sociálnej sieti, kde aj napísala, že ju z toho bolí srdce.

Galéria fotiek (12) Počas programu v relácii Bez servítky si zúbožené a premrznuté mačiatko nikto nevšímal

Zdroj: Archív TV Joj Galéria fotiek (12) Počas programu v relácii Bez servítky si zúbožené a premrznuté mačiatko nikto nevšímal

Zdroj: Archív TV Joj

S Evou sme sa aj spojili a hneď prišla s riešením situácie, ktorá bola bezpochyby účinkujúcim ľahostajná. „Vždy existuje spôsob, ako pomôcť, len treba chcieť. Ak by som bola na tom natáčaní, hneď by som ho ukryla pod bundu, aby sa zohrialo. Zohnala tam nejakú krabicu s uterákom, alebo s handrou, kde by som to mačiatko dala do tepla a po dotočení ho zobrala so sebou k veterinárovi. Stačí iba chcieť a nebyť ľahostajný,“ popísala budúca mamička v rozhovore pre Topky.sk.

Galéria fotiek (12) Eva Cifrová

Zdroj: Instagram E.C.

Ako nám prezradila, vzťah k zvieratám mala už odmalička. „Od detstva zachraňujem zvieratká a pomáham, ako je v mojich silách. Sú to najnevinnejšie stvorenia, ktoré si nedokážu pomôcť samé. V živote ma robí najšťastnejšou, ak im môžem pomôcť,“ poznamenala Eva.

Navyše, pri výbere zvieratiek sa nikdy nezameriavala na to, aby boli krásne. „Vždy som si brávala z útulkov staručkých, hendikepovaných psíkov, ktorých nikto nechcel, pretože ma napĺňalo šťastím, že im pred koncom ich života vytvorím milujúci domov. Teraz mám mačičky, ktoré tiež to nemali ľahké,“ dodala playmate pre Topky.sk.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Instagram E.C.

No ľahostajní k tomu, čo videli v Bez servítky, neboli ani jej fanúšikovia. „Po uverejnení mojich pocitov na Instagrame mi napísalo veľmi veľa ľudí, že boli z toho rovnako zhrození a smutní ako ja. Fuj, je mi z toho zle,“ uzavrela celý rozhovor Eva a takýmto spôsobom odsúdila neľudské správanie účastníkov nakrúcania.

Veru, najľahšie je zatvoriť oči, tváriť sa, že nič nevidíme a že sa nás to netýka, a pritom nemusí ísť len o zvieratá. Mali by sme však byť ohľaduplní a humánni k svojmu okoliu a navzájom si pomáhať. Nikto nevie, kedy bude pomoc potrebovať on sám...