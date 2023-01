Náročné vysielanie slovenskej moderátorky: Nedokázala zadržať plač... Táto tragédia ju dohnala k slzám!

BRATISLAVA – Večerné vysielanie správ na RTVS bolo pre slovenskú moderátorku (38) mimoriadne ťažké. Udalosť, ktorá sa stala pred pár dňami, ju nenechala chladnou. Počas prípravy textu do hlavného vysielacieho času nevedela zadržať slzy...

Spravodajstvo prináša niekedy aj ťažké momenty. Práve tie nenechávajú slovenskú moderátorku Simonu Simanovú chladnou. Počas správ RTVS to bola práve ona, kto informoval o hrozivej tragédii, ktorá sa stala pred pár dňami v Michalovciach. Už počas živého vstupu bolo na moderátorke vidieť jej smutný pohľad v očiach.

Na východnom Slovensku došlo k streľbe, pri ktorej zahynuli štyria ľudia. „V jednom z michalovských bytov boli dnes podvečer nájdené 4 telá bez známok života. V tejto súvislosti však chceme upokojiť širokú verejnosť, že podľa doteraz zistených informácií ide s najväčšou pravdepodobnosťou o rodinnú tragédiu,“ informovala polícia v utorok večer.

Medzi mŕtvymi sa nachádzali aj deti. A práve toto zarezonovalo v moderátorke najviac. „Rozmýšľam nad tým, ako sa vôbec takáto tragédia môže stať. Na deti som citlivá, pretože som mama. A tu boli dve malé deti spolu s rodičmi, ktoré mohli ísť dnes do školy a tešiť sa zo života,“ vyjadrila sa pre Topky.sk.

Galéria fotiek (3) Zdroj: RTVS

„Boli to mimoriadne smutné správy,” dodala. Ako sama priznala, ešte počas príprav svojho výstupu do vysielania nedokázala zadržať plač. Pred živým vstupom plakala niekoľkokrát. A ani počas neho to pre ňu nebolo jednoduché.

„Dvakrát som plakala, keď som si to upravovala pred správami a bolo naozaj ťažké ustáť to naživo v správach. Stále tomu neverím a stále rozmýšľam, čo sa stalo a čo si tie deti posledné dva dni života museli prežiť,“ napísala na svoj instagramový účet. Celý výstup si môžete pozrieť nižšie.