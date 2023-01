RTVS predstavovala nové projekty: Sexi ODHALENIE bývalej jojkárky, Bernasovskej zvodné krivky aj Ťapákovej LUXUS!

Jar sa nám pomaly, ale isto blíži a s ňou prichádzajú aj novinky vo vysielacej štruktúre RTVS. Slávnostné odpremiérovanie sa konalo v historickej budove Slovenského rozhlasu, kde za hudobného sprievodu Petra Lipu ml. Band a podmanivého spevu speváčky Svetlany Rymarenko moderátorka Iveta Malachovská predstavila jarnú sezónu plnú noviniek, ale aj stálych formátov.

Nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj

Zdroj: Ján Zemiar

Azda najväčšou zmenou je určite nový generálny riaditeľ RTVS pán Ľuboš Machaj, ktorý si hneď na úvod zobral slovo. Diváci sa majú rozhodne na čo tešiť. So zábavným programom Traf to! prichádza mladý moderátor a komik Juraj Šoko Tabáček. Ďalšou čerešničkou na torte je súťažná kuchárska šou s názvom Pravidlá mojej ženy, či zábavný program Hit roka s Jánom Žgravčákom a mnoho ďalšieho.

Na predstavení vysielacej štruktúry nechýbala ani marketingová riaditeľka Zuzana Ťapáková. Na tento špeciálny deň sa aj luxusne nahodila. Prišla vymódená s doplnkami od drahých značiek. Jej krk zdobila hodvábna modrá šatka od módneho domu Louis Vuitton a cez plece mala prehodenú kabelku od Hermès, ktorej zemité tóny doladili šedé vlnené sako a čierne nohavice.

Zuzana Ťapáková

Zdroj: Ján Zemiar

No nebola jediná z prítomných dám, ktorá stála za povšimnutie. Moderátorka Klaudia Guzová tak trochu ukázala čosi "navyše", keďže jej cez biely top presvitala spodná bielizeň.

Klaudia Guzová

Zdroj: Ján Zemiar

Ležérny look zvolila moderátorka Petra Bernasovská, ktorá patrí bezpochyby medzi majsterky hovoreného slova. Okrem daru reči predviedla však aj iné prednosti. Aj keď bola zahalená v tmavo-zelenom roláku, jej ženské prednosti nešlo len tak prehliadnuť. Hoci má už cez 50 rokov, vôbec to na nej nevidno a bez problémov by svojimi zvodnými krivkami mohla konkurovať aj oveľa mladším ročníkom. I keď škoda toho opasku v inej farebnej škále, ako mala členkové čižmy.

Petra Bernasovská

Zdroj: Ján Zemiar

Ako to na slávnostnom predstavení noviniek RTVS vyzeralo a kto všetko zo známych tvárí prišiel, si môžete pozrieť v našej galérii nižšie.