Slovenská moderátorka miluje ADRENALÍN: TOTO by raz chcela zažiť!

Minulý týždeň sa konal už 18. ročník Bratislavských módnych dní. Vôbec prvýkrát sa od mikrofónu hlásila moderátorka Simona Simanová, ktorá si vyskúšala aj rolu modelky. Po prehliadkach sme si ju odchytili a v našom rozhovore nám, okrem toho ako sa jej moderovalo a predvádzalo, prezradila o sebe aj čosi viac.

A veru, priznala aj trému. „Musím povedať, že sa mi moderovalo výborne, lebo som prvýkrát moderovala Bratislavské módne dni, predtým som len predvádzala,“ začala náš rozhovor. „Pri tom predvádzaní mám väčšiu trému ako pri moderovaní, takže tento rok som sa tak viacej cítila vo svojej koži,“ poznamenala blondínka pre Topky.sk.

Galéria fotiek (10) Simona Simanová a Mária Reháková

Zdroj: Ján Zemiar

Svojim outfitom, od slovenskej módnej návrhárky Jany Pištejovej, ohúrila nielen ženské osadenstvo, ale aj to mužské. Nás však pri rozhovore dostala práve tým, že miluje vypäté situácie a doslova si vždy živý prenos priam užíva. Vychutnáva si ten pocit, keď cíti, ako sa jej rozbúši srdce.

Galéria fotiek (10) Simona Simanová

Zdroj: Ján Zemiar

„Veľmi rada mám televízne prenosy, ktoré sú naživo, pretože tam je ten správny adrenalín, všetko musí klapnúť na 100%, aby to bolo perfektné naživo, aj v televízii,“ povedala moderátorka a nakoniec nám prezradila aj svoj nesplnený profesijný sen, ktorý by raz rozhodne chcela zažiť. „Veľmi rada by som si zamoderovala aj nejaký športový event, lebo k tomu športu mám celkom blízko,“ dodala Simona.

A niet sa čomu čudovať, veď naozaj sa udržiava vo skvelej kondícii a rada cvičí najmä pilates, čo ukazuje aj na sociálnej sieti Instagram. Moderátorka nám taktiež prezradila, prečo sa rozhodla ísť do televízie, aj keď nevyštudovala žurnalistiku. O tom sa ale viac dozviete v našom videu vyššie.