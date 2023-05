Moderátorka RTVS zmenila imidž: TOTÁLNA ŠUPA, ale... Na obraz takto nesmie ísť!

Mnohí si už stihli všimnúť, že moderátorka markizáckeho Reflexu Miriam Kalisová v súkromí občas nosí dredy. Podobný "výstrelok" si teraz dopriala aj jej kolegyňa z verejnoprávnej televízie Simona Simanová.

Tá si nechala vyčarovať dlhé zapletené copy. Svojím novým imidžom sa pochválila na sociálnej sieti Instagram. A treba povedať, že zo serióznej moderátorky je na týchto záberoch riadna šupa!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram SS

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram SS

Nadšení fanúšikovia okamžite zisťovali, či Simonu takto uvidia aj na obraze. Blondínka ich však musela sklamať. Pre tváre spravodajstva totiž platia isté pravidlá v rámci obliekania a celkového imidžu. „Ani si to neviem predstaviť. Tam by sa to nehodilo. Máme dresscode, takže si to pekne-krásne rozpletiem,” odpovedala svojim priaznivcom.

„Hoci na ČT 24 má jedna moderátorka copíky,” dodala vzápätí, čím dala ľuďom nádej, že o tom ešte porozmýšľa. Otázka je, či by jej to v RTVS vôbec povolili. Myslíte si, že by bolo vhodné hlásiť správy s takýmto imidžom?