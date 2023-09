Šokujúce PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Za týchto podmienok by sa VYZLIEKLA!

Moderátorka Simona Simanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenská moderátorka ŠOKUJE: Nahá, len za týchto podmienok! (Zdroj: Maarty von B)

Tohtoročné jesenné Bratislavské módne dni mala ako moderátorka pod palcom Simona Simanová z verejnoprávnej televízie. No okrem moderovania sa blondínka predviedla aj na móle.

Moderátorka Simona Simanová (Zdroj: Ján Zemiar)

V rámci prehliadok sa objavil aj nový koncept, keď Petrana z Ruže pre nevestu predstúpila pred divákov takmer nahá a obliekali ju priamo na móle. Simonu sme preto konfrontovali s otázkou priamo na telo – či by bola ochotná predvádzať aj viac odhalená.

„Určite nie, to je nezlučiteľné s mojou prácou v spravodajstve v RTVS,“ rázne túto možnosť spočiatku odmietla, avšak potom z nej vyšlo šokujúce priznanie, že za určitých podmienok by do toho predsa len išla... „Nahá po móle, no tak to by som musela mať inú prácu a žiť v inej krajine,“ poznamenala Simona. Zdá sa teda, že hanblivosť by u nej bola tým najmenším problémom.

Ako sa zhostila úlohy modelky a prečo to nemala vôbec ľahké, sa dozviete vo videu vyššie.

Moderátorka Simona Simanová (Zdroj: Ján Zemiar)