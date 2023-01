Lacná kráľovná z Nákupných maniačok opäť na PLASTIKE: Po prsiach si nechala vylepšiť aj TOTO!

BRATISLAVA - Je mladá, krásna a netají sa tým, že miluje nosiť fejkové veci. Aktuálne je Ráchel Karnížová (21) hviezdou jojkárskej šou a nedávno bojovala aj v súťaži krásy Miss Universe SR. Napriek tomu so svojím vzhľadom nie je na 100% spokojná, a tak si dopomáha plastickými operáciami. Po zväčšení dekoltu a ďalších vylepšeniach, v týchto dňoch išla znova pod nôž. TOTO si dala upraviť!

Ryšavka Ráchel Karnížová, ktorá sa pred časom prebojovala do finálovej 12-ky Miss Universe SR, sa vtedy síce neumiestnila na žiadnom mieste, no aspoň sa dostala do povedomia širokej verejnosti. A v týchto dňoch ohuruje aj na televíznych obrazovkách. Objavila sa totiž hneď v prvých častiach obnovenej jojkárskej šou Nákupné maniačky.

S vymetaním obchodných reťazcov, má kráska bohaté skúsenosti a zjavne ani veľa neminie - sama sa totiž nazvala Cheap Queen, čo v preklade znamená lacná kráľovná. V obľube má navyše napodobeniny drahých luxusných značiek a vôbec sa tým netají. Na svoj zovňajšok si potrpí a rada púta pozornosť, čomu nasvedčuje aj jej výrazný imidž.

No a k tomu, aby bol jej výzor dokonalý, si rada dopomáha aj plastickými operáciami. Už pred časom priznala, že si svoj hrudník nechala vylepšiť silikónovými implantátmi. No a v týchto dňoch si pod nôž lahla opäť. Misska na svojom instagramovom profile, pridala fotku s obviazanou hlavou.

Galéria fotiek (17) Ráchel Karnížová podstúpila ďalšiu plastiku

Zdroj: Instagram R.K.

A ako prezradila, nechala si upraviť odstávajúce uši. „Tak prvá noc je za mnou. Spala som úplne v pohode. Skoro vôbec ma to nebolí. Až rozmýšľam, či je to normálne, že ma nič nebolí, lebo každý ma strašil, že je to najhoršia bolesť,“ napísala po zákroku otoplastiky.

Sama pritom v minulosti tvrdila, že so svojimi ušami je spokojná. Napriek tomu sa rozhodla ich upraviť. „Aj prsia som mala rada svoje, ale prečo nie keď niečo môže byť lepšie. A chcem všetky takéto operácie urobiť, kým som mladá a rýchlo sa mi všetko hojí,“ podotkla ryšavka a s úpravami zďaleka neskončila, priznala totiž, že ju tento rok čaká ešte jedna. To, čo to bude, si zatiaľ nechala len pre seba.