Tajomstvo nového promi vzťahu: Markizák zbalil missku… Na “zvrhlú” sexuálnu párty!

BRATISLAVA - Známa misska a markizácky moderátor si padli do oka a zanedlho začali tvoriť nový promi párik. Nikto však netušil, ako sa spoznali a pre verejnosť to bolo na istý čas záhadou. Teraz odhalili svoje tajomstvo. Na prvé rande si vybrali naozaj zvláštne miesto. Bola ňou zvrhlá sexuálna párty!

Markizácky moderátor Tomy Kotty si prešiel v slovenskom šoubiznise všeličím. Najprv zahviezdil v šou Česko Slovensko má talent a neskôr sa prihlásil do drsnej reality šou Farma. Všetky svoje skúsenosti zužitkoval a stal sa z neho markizácky moderátor Farmy Xtra.

Vyzerá to tak, že na svoj hlboký hlas zbalil aj známu Slovenku, ktorá sa tento rok dostala do finále Miss Universe SR. Aj keď sa neumiestnila na žiadnom z prvých troch miest, zdá sa, že získala niečo iné. A to Tomyho srdce. Ráchel Karnížová je známou osobou predovšetkým na sociálnej sieti Instagram, kde rozbehla svoj úspešný biznis.

Tento rok ju mohli vidieť diváci aj na obrazovkách v rôznych počinoch televízie Joj. A to v reláciách Nákupné maniačky či Bez servítky. Po Miss si neprechádzala ružovým obdobím, keďže sa rozišla so svojím dlhoročným priateľom. Zrejme už vo vzťahu s ním nebola šťastná. Dlho však nesmútila...

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram T.K.

Iba pred časom začala pridávať príspevky na sociálnu sieť, ktoré nasvedčovali tomu, že je znovu zadaná. A tak aj bolo! Neskôr Ráchel a Tomy priznali svoj vzťah pred verejnosťou. Možno to niektorých ľudí aj zaskočilo. Záhadou však bolo to, ako sa títo dvaja mladí ľudia spoznali. Zvedaví fanúšikovia na Instagrame položili červenovláske otázku, ktorá odhalila ich prvé stretnutie.

„Ja som videla jeden z jeho rozhovorov, kde hovoril o BDSM párty, tak som mu odpovedala na story, že kde môžem zohnať lístky. On mi napísal, že keď budú, dá mi vedieť. Napísal mi asi o dva dni, že má lístky a či budem jeho +1. A ja, že no okej,” priznala na Instagrame. Zdá sa, že ani jeden z nich nečakal, že z toho môže vzniknúť až takáto romanca.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram R.K.

BDSM je skratka pre určitý druh sexuálnych hrátok. Ide predovšetkým o dominanciu, zväzovanie a istú disciplínu zúčastnených.