Vojna, akú náš šoubiznis NEZAŽIL: Známi Slováci sa do seba pustili... Obvinenie pre fotky PENISU!

BRATISLAVA - Fúha! V posledných dňoch je v slovenskom šoubiznise poriadne dusno. Postarala sa o to vojna známych Slovákov, ktorí sa do seba bezhlavo pustili pre paródiu. Následne nato padlo jedno bizarné obvinenie!

Konflikt, aký nemá obdoby! O všetko sa postarala jedna nevinná paródia dvoch moderátorov mierená na slovenský promi párik, ktorý rád rozpráva sexuálne pikošky zo svojho vzťahu.

Presnejšie ide o moderátorov Olivera Oswalda a Samuela Procházku, ktorí boli pozvaní do markizáckej relácie s názvom Bez ruže. Hostia majú za úlohu reagovať na dianie v šou Ruža pre nevestu a diskutovať na túto tému s moderátorkou Beccou. Po natočení siedmej epizódy si na záver "struhli" menšiu paródiu na ich kolegov, ktorí boli rovnako ako oni tiež hosťami spomínanej relácie.

Vystrelili si zo slovenského moderátora a rapera Tomyho Kottyho a jeho frajerky Ráchel Karnížovej, známej z televíznych projektov Nákupné maniačky či Bez servítky. Mladí zaľúbenci pôsobili, že video nepochopili ako srandu a na sociálnej sieti Instagram vyvolali vojnu, ktorá neustále gradovala!

Zdroj: Instagram R.K.

„Chalani nás označili na nejakej paródii na nás dvoch, ale viete čo mne na tom najviac príde vtipné?” opýtal sa na videu Tomy Kotty. Na jeho slová hneď reagovala dredatá kráska. „Že jeden z nich mi pred dvomi rokmi vypisoval na Instagrame a posielal dickpicky (fotografie penisu, pozn.red.) do správy,” spoločne odhalili utajovanú informáciu.

Reakcia od moderátorov na seba nenechala dlho čakať. „Máte čas do zajtra ten dickpick zverejniť, ak teda naozaj existuje, a ak, tak vám dáme 10-tisíc eur,” vyzvali ich verejne. Taktiež ich pozvali do rádia, v ktorom pracujú. „Dvere sú otvorené,” poznamenal na záver Oliver.

Zdroj: Instagram S.P.

Na druhý deň na túto výzvu zareagovali aj Ráchel s Tomym. „Takže vy sa tu idete hrať na veľko, ale keď sme my dali minule na Instagram, že jeden z vás mi poslal dickpick, tak sa začali ozývať ďalšie baby, ktorým si ten dickpick poslal tiež, takže moc by som nevyskakovala, pretože to koluje už všade,” vyhlásila modelka.

„Akože neviem, kde vy dvaja ko*otkovci by ste chceli zohnať 10-tisíc eur, keď obidvaja žijete v podnájmoch a z toho hentomu malému to ešte furt platia rodičia, to by som bol fakt zvedavý. Hlavne, že nasilu ste boli kamaráti, keď ste potrebovali niečo a boli ste blbečkovia na internete, ktorí nemali žiadne pozretia,” dodal Tomy.

Zdroj: Instagram S.P.

Na záver ešte pripomenul, nech ich očakávajú v rádiu. „Nechci, aby som ti tam rozkopol dvere, lebo hentoho východniara vrátim naspäť na východ domov a hen, malý buz*rant, čo obchytkáva ženy na eventoch, tak... Dôjdem chlapci, dôjdem,” ukončil so smiechom.

Zdroj: Instagram R.K.

A tak sa aj stalo. Následne Ráchel zdieľala na svojom Instagrame fotku s popisom "domachrované". Nie všetko je ale v skutočnosti tak, ako to vidíme na sociálnych sieťach. Niekedy zdanie klame. Nenechajte sa oklamať! V skutočnosti je všetko medzi spomenutými aktérmi v poriadku a išlo len o dobre premyslenú reklamu.