Bagárovej šokujúcej VYJADRENIE o vzťahu s Muradovom: NEFUNGOVALO to dlho… Roky rozmýšľala nad ROZCHODOM!

Galéria fotiek (1) Vo vzťahu Moniky Bagárovej a Makhmuda Muradova to škrípalo už roky.

Zdroj: profimedia.sk

PRAHA - Bol to šok, keď sa minulý rok v čase Vianoc prevalilo, že Monika Bagárová (28) a otec jej dcéry, UFC zápasník Makhmud Muradov (32), viac netvoria pár. Neskôr sa síce opäť dali dokopy, no v lete ich vzťah krachol definitívne. Teraz speváčka šokovala vyjadrením, že im to nefungovalo dlho a nad rozchodom vraj uvažovala roky... A toto bol dôvod, prečo to neukončila už dávno!