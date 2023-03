A je to OFICIÁLNE: Bagárovej EX potvrdil nový vzťah!

PRAHA - Už nejaký čas sa špekulovalo o tom, že zápasník Makhmud Muradov (33) má po rozchode so speváčkou Monikou Bagárovou nový objav. Nasvedčovali tomu rôzne fotografie a iné dôkazy. Dvaja zaľúbenci to však nie a nie potvrdiť. Až teraz nastal ten moment, keď sa obaja vyjadrili, že sú oficiálne spolu.

Makhmud Muradov a Monika Bagárová si definitívne zbohom povedali v júli minulého roka. Za ich rozchodom mali stáť zápasníkove mnohopočetné nevery. Približne po piatich mesiacoch od ich odlúčenia sa v českých kuloároch začalo šepkať o tom, že Makhmud má novú nápadníčku. Túto informáciu v tom čase potvrdil aj súťažiaci z Love Islandu Zbyněk Vlček.

Práve jeho priateľka Sabina Karásková mala byť zápasníkovou obdivovateľkou. „Boli sme na Oktagone v Ostrave, vrátili sme sa a Sabina si večer začala písať s Muradovom. Už druhý deň ju pozýval na rande a dal jej aj svoje telefónne číslo. Sabina mi vravela, že o nič nejde, že je to sranda,“ prezradil vtedy pre českú televíziu Nova.

Sabina vraj pozvanie prijala, z čoho ju neskôr začal upodozrievať aj samotný Zbyněk. Ich vzťah z markizáckej reality šou túto krízu neustál a kučeravý fešák sa s ňou rozišiel. Avšak Zbyňkovo podozrenie bolo naozaj oprávnené. Sabinu totiž po ich rozchode spolu s Makhmudom médiá zachytili na verejnosti. MMA zápasník sa však snažil ich vzťah aj naďalej popierať.

Postupom času sa dôkazov o ich láske začalo kopiť. Naposledy sme vás o jednom takom informovali aj na Topkách. No a vyzerá to tak, že sa po takom dlhom čase konečne odhodlali svoj vzťah oficiálne potvrdiť. Vo svojom vyjadrení narážali na to, že po tom, ako sa objavia spolu na verejnosti, sa ich každý pýta, či sú alebo nie sú spolu. „Áno, sme spolu a chceme vám to povedať práve cez sociálnu sieť, pretože nás máte asi radi a sledujete nás. Sme spolu a sme šťastní,” zneli ich zamilované slová.