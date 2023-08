Kráska z markizáckej šou: PREBOHA, veď je samá MODRINA a ešte...

Sabina Karásková (Zdroj: Instagram SK)

Aj keď má Monika Bagárová s Makhmudom Muradovom dcéru, s jeho matkou sa nikdy nestretla. Sabinu Karáskovú však zápasník hodlá rodine predstaviť už v najbližších dňoch. „Nervózna som hlavne kvôli jazykovej bariére,” vyhlásila kráska z Love Islandu pre Super.cz.

(Zdroj: Instagram S.K.)

Nakoniec však pred potenciálnu svokru predstúpi v nie práve najlepšom stave – jej tvár je totiž plná modrín. Keď sa "vyzdobená" podliatinami prihovorila fanúšikom, tí okamžite prejavili starosť a jej zdravie. A tak sa Sabina pustila do vysvetľovania, čo sa vlastne stalo.

„Bola som vo fitku, blbo som sa buchla, blbo som spadla,” povedala s tým, že pri ďalšom cvičení už bola opatrnejšia. „Naozaj sa nestalo vôbec nič, vyzerá to horšie, než to je. Ďakujem za všetky správy, odpovedám tak hromadne, pretože to naozaj nič nie je a nechcem tomu dávať vôbec žiadnu pozornosť, pretože sa nič nestalo,” dodala Karásková, ktorá okrem dobitej tváre ukázala aj nepekne zlámané nechty.

(Zdroj: Instagram SK)