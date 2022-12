Voštinár sa podelil o RADOSTNÚ NOVINKU: Čakajú bábätko!

BRATISLAVA – To je ale radostné prekvapenie! Rodina obľúbeného jojkárskeho moderátora Vlada Voštinára (58) sa čoskoro rozrastie. Už niekedy v budúcom roku na jar privítajú nového člena rodiny. O túto radostnú novinku sa podelil v rozhovore pre Topky.sk.

Vlado Voštinár patrí už dlhé roky k stáliciam televízie Joj. Za ten čas si ho obľúbili mnohí diváci a s nadšením sledujú jeho relácie. K medializácii občas patrí aj poodhalenie súkromia a moderátor nepatrí k tým tváram, ktoré by sa s verejnosťou nepodelili o novinky z osobného života. Momentálne prežíva úspešný jojkár jedno z najšťastnejších období svojho života.

Jeho rodina sa totiž znovu rozrastie! Tento rok uzrela svetlo sveta jeho prvá fotografia s druhorodeným vnúčikom. O radosť v rodine sa v tom čase postarala jeho mladšia dcéra Andrea. „Milujem ho už 9 mesiacov, ale iba pred dvomi dňami sme si pozreli do očí. To malé, krásne a, zaplať pánboh, zdravé šťastie v perinke ma totálne odrovnalo. Privítať nového člena rodiny je najviac na svete,“ napísal vtedy na svoj Instagram.

Galéria fotiek (3) Vlado Voštinár s manželkou a vnúčikom

Zdroj: Instagram V.V.

Pri toľkej pracovnej vyťaženosti sa moderátor snaží stretávať so svojimi vnúčatami tak často, ako to len ide. „Jeden vnuk už má viac rokov, čakáme ďalšieho v budúcom roku, lebo jedna dcéra mi takisto povedala, že to nezostane iba tak, normálne, že baby boom v našej rodine. S druhým vnukom, ten je ešte tak maličký, že sa ho aj bojím zobrať na ruky, lebo má len niekoľko mesiacov,“ povedal nám medzi rečou.

Pre istotu sme sa ho na rovinu opýtali, či je jeho dcéra v očakávaní a na otázku odpovedal kladne. „Už je. Už možno na jar bude ďalší člen v rodine,“ priznal pre Topky.sk. Bolo na ňom vidieť, že sa na svoje ďalšie vnúčatko nemierne teší. Z moderátora sa teda už budúci rok stane trojnásobný dedko. Gratulujeme!

