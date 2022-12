Barmošovej POSLEDNÉ vysielanie: Rozlúčka v priamom prenose a namiesto kytice... POZRITE!

BRATISLAVA - Jojkárka Lucia Barmošová sa včera rozlúčila so spravodajskou reláciou. Na nejaký čas išlo o jej posledné Noviny. Odchádza totiž na materskú dovolenku. Kolegovia jej však nedarovali kyticu, ale...

Včerajšia spravodajská relácia televízie Joj bola špeciálna hneď z dvoch dôvodov. V úvode totiž moderátori hlásili udalosť, ktorá mnohých prekvapila. Poslanci totiž napokon odhlasovali pád vlády.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Joj

Zároveň išlo o posledné Noviny Lucie Barmošovej v tomto roku. Obľúbená moderátorka totiž odchádza na materskú dovolenku. „Milí diváci, ja sa s vami na nejaký čas lúčim, keďže ma čakajú mamičkovské povinnosti,” oznámila divákom.

Samozrejme, nezostalo to bez odozvy a aj za všetkých ostatných kolegov sa s Barmošovou rozlúčil Ján Mečiar, ktorý bol jej partnerom v spravodajskom štúdiu. „Lucia, my ti ďakujeme za všetko, čo si doteraz tu s nami absolvovala, čo si prežila. Ja tu mám pre teba takú tortu, z ktorej určite nepriberieš, ale ktorá bude pre vás obe – môžem to prezradiť? Keď tá malá príde na svet, bude pre vás užitočná. Držte sa, buďte zdravé a vráť sa čím skôr,” povedal v priamom prenose.

Hoci moderátorky v takýchto situáciách dostávajú zvyčajne kytice, jojkári sa rozhodli byť kreatívnejší a zároveň praktickejší. Lucia si domov odniesla takzvanú plienkovú tortu, ktorá bola nazdobená v ružových farbách, keďže očakáva dcérku.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Joj

V spravodajskom štúdiu sa však namiesto nej neobjaví žiadna nová tvár. Ani nikto, kto v Jojke doteraz pôsobil na inej pozícii. „Počas materskej dovolenky Lucie Barmošovej sa budú v moderátorskom kresle hlavnej spravodajskej relácie NOVINY TV JOJ striedať Aneta Parišková a Andrea Pálffy Belányiová,” uviedla pre Topky hovorkyňa Jojky Lucia Tuhelová.