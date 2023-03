TRAPAS v Inkognite: Voštinár privítal tajného hosťa a ten... NIKDE!

Zajtra večer sa diváci televízie Joj dočkajú novej epizódy populárnej zábavnej relácie. Inkognito si za posledné roky obľúbilo mnoho divákov. Vlado Voštinár v úlohe moderátora stále dokáže niečím prekvapiť a samotní hádači... Tí perlia zakaždým. O vtipné momenty určite nebude núdza ani tentoraz. A do hádačských kresiel zasadli znova raz ostrieľané známe tváre.

Povolania ľudí budú hádať Michal Hudák, Marián Čeky Čekovský, Juraj Šoko Tabaček a Tomáša Hudáka nahradí Zuzka Kubovčíková Šebová. Každou ďalšou epizódou dokážu rôzne zamestanania prekvapiť aj samotných hádačov. A aj po toľkých skúsenostiach sa im zvykne stať, že niektoré profesie, žiaľ, neuhádnu. Tým pádom sa hosť môže tešiť z nemalej finančnej odmeny.

No a na konci každej časti ich čaká ešte jedna dôležitá úloha, a to uhádnuť meno tajného hosťa. Tentokrát bol do štúdia pozvaný český herec Zdeněk Godla, ktorý je v poslednom období obsadzovaný do jedného filmu za druhým. Avšak hneď pri príchode si vyrobil menší trapas.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV JOJ

Ako sú už diváci zvyknutí, moderátor Vladimír Voštinár klasicky privítal pozvaného hosťa. „Ideme hádať meno nášho tajného hosťa. Dôležité je to, aby ste nevideli, kto prichádza (túto vetu smeroval na hádačov, pozn. red) a dôležité je, aby sme my videli a poznali. Toto je tajný hosť,“ zneli jeho uvítacie slová. V štúdiu sa vo veľkom začalo tlieskať, no a tajného hosťa nikde nebolo!

Všetci prítomní ostali v šoku a táto situácia dostala aj samotného moderátora, ktorý vôbec nechápal, kam sa Zdeněk podel. Preto vytiahol svoje neviditeľné lano a začal ho akoby ťahať do štúdia, ale ani to nepomohlo. A tak musel pristúpiť bližšie a zavolať ho. „Čo jéé?," ozval sa Mišo Hudák. „Podľa mňa nechodí," dodal Šoko.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV JOJ

Nakoniec sa však Zdeněk v štúdiu po dlhom čakaní objavil. Zaznel smiech, ale opäť aj potlesk a hádači sa mohli pustiť do svojej roboty. Aj takéto vtipné situácie prináša Inkognito. To či meno tajného hosťa hádači uhádli si môžete pozrieť už zajtra o 21:45 na obrazovkách televízie Joj.