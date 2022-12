Koniec kariéry?! Voštinárovo PRIZNANIE: Vyhorel som!

Moderátor Vlado Voštinár si za svoj život vybudoval naozaj sľubnú kariéru. Vycibril si rečové schopnosti a čo sa týka moderátorstva, tak je špička vo svojom obore. Moderuje rôzne prominentné akcie, ale aj obľúbené jojkárske relácie Inkognito či Nové bývanie.

Ani po rokoch nestráca svojich priaznivcov a ľudia s nadšením pozerajú na televíznych obrazovkách spomínaný obsah. Avšak na istý čas bola Voštinárova kariéra v ohrození! V rozhovore pre Topky.sk priznal, že premýšľal nad ukončením svojho moderátorského pôsobenia. Zdá sa, že pracovná vyťaženosť si vyžiadala svoju daň...

„Už som mal také stavy, kedy som mal pocit, že ma to už nenapĺňa, že už som vyhorený, že už ani ja programu, ani program mne nemá čo dať. Ale to sú také stavy, kedy to potrebujete iba rozdýchať, kedy sa potrebujete na to dobre vyspať a zmeniť životný štýl,“ prezradil.

Aj on si prešiel istou zmenou a postupom času sa viac dostal do psychickej kondície. A práve to mu pomohlo prekonať ťažšie chvíle vo svojom živote. Síce nevie čím si práve vtedy prechádzal, ale podľa všetkých príznakov, ktoré mal, to bolo práve vyhorenie. Úspešne ho má, bez akejkoľvek odbornej pomoci, už za sebou.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV JOJ

„Pravdepodobne sa mi to podarilo, lebo zrazu som sa dostal ako keby z toho pomyselného vyhorenia a mám novú chuť pracovať,“ priznal. „Je to niečo, ako keď vám blbne telefón a musíte ho resetovať. Toto sa stalo aj mne a som kratučko po resete s novou baterkou, s novým softvérom a so starým hardvérom, ale fungujeme,“ zavtipkoval na svoju adresu. To, či aj v roku 2023 uvidíte na jojkárskych obrazovkách nové časti jeho relácií si môžete vypočuť v rozhovore vyššie.