TEHOTNÁ Hanychová takto RISKUJE so zdravím: Fanúšikovia sa BÚRIA!

Galéria fotiek (7) Agáta Hanychová

Zdroj: Ján Zemiar

PRAHA - Kontroverzná Agáta Hanychová (37) vydesila svojich fanúšikov. A niektorí z nich jej to dali aj poriadne pocítiť hneď, ako ju videli, že sa postavila na snowboard, a tak ohrozila svojho budúceho potomka. Po tom, čo mala problémy s tehotenstvom a hrozilo, že o dieťa príde, podľa fanúšikov nezmyselne hazarduje s jeho životom. No ona má na to iný názor.