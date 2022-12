ROZCHOD zamilovaného páru z Markízy: SKLAMALA ma a ZLOMILA mi srdce!

PRAHA – Zbyňka a Sabinu si obľúbili mnohí diváci tohtoročného Love Islandu. Spolu to dotiahli až do veľkolepého finále, kde ich výhra minula len tesne. Skončili na druhom mieste. Ich láska však realitu a jej nástrahy neprežila. Len mesiac po šou išli od seba. Prsty v tom mal mať vraj Bagárovej ex!

Zbyněk a Sabina tvorili stabilný pár druhého ročníka Love Islandu. Vytvorili si obrovskú základňu fanúšikov, ktorí im z celého srdca priali výhru. No ani to nestačilo k tomu, aby celú súťaž vyhrali. Po šou sa spolu vrátili do reality, v ktorej čelili rôznym nástrahám. Ich láska skutočný život neprežila a vydržala len mesiac...

Iba pred pár dňami si na svojom Instagrame kučeravý fešák hľadal nové bývanie. Mnohým to prišlo podozrivé, keďže po šou mal bývať práve u svojej lásky z ostrova. Podozrenie na ich rozchod bolo teda oprávnené a, ako neskôr priznali, naozaj išli od seba. Po ich nečakanom rozchode Zbyněk okamžite opustil byt, v ktorom spolu žili.

Prsty v tom mal mať vraj Bagárovej ex Makhmud Muradov, ktorý má na svojom konte početné nevery, pre ktoré sa mu aj rozpadol vzťah so speváčkou. Sabina sa s ním stretla na jednej športovej akcii, kde sa so zápasníkom aj odfotila a snímku zverejnila na sociálnej sieti. Podľa Zbyňkových slov bola s Makmudom naďalej v kontakte a nedôvera k Sabine následne zapríčinila ich rozchod.

Galéria fotiek (3) Zbyněk a Sabina

Zdroj: Instagram Z.V.

„Boli sme na Oktagone v Ostrave, vrátili sme sa a Sabina si večer začala písať s Muradovom. Už druhý deň ju pozýval na rande a dal jej aj svoje telefónne číslo. Sabina mi vravela, že o nič nejde, že je to sranda,“ priznal pre českú televíziu Nova.

Zbyněk upodozrieval Sabinu z toho, že nakoniec pozvanie na rande od MMA zápasníka prijala. Dôkazom toho mali byť fotografie na Instagrame oboch spomenutých. „Povedala mi, že ide za rodinou na chatu. Muradov začal pridávať na Instagram príspevky, že je v Alpách a deň potom zdieľala Sabina fotky z hotelových raňajok. Tie fotky mi zaslal nemenovaný človek,“ tvrdí.

Galéria fotiek (3) Víťazmi druhej série Love Island sa stali kryštof a Denisa

Zdroj: TV Markíza

Jeho domnienky okamžite poprela Sabina, ktorá celú situáciu vidí inak. „Boli sme na Oktagone, kde som sa odfotila s jedným zápasníkom. Ten mi na príspevok na Instagrame slušne odpovedal správou, či sme so Zbyňkom prišli domov v poriadku. Myslím, že nemám zakázané sa s niekým baviť, písali sme si úplne normálne. Zbyněk si všetky tie správy nahral, takže o tom, ako to bolo, ani nemôžem klamať. Nepísali sme si nič, čo by mu malo vadiť,“ vyhlásila kráska.

Ich dôvera bola ale po tomto úplne zničená a vzťah túto krízu neustál. S informáciou o rozchode sa súťažiaci tohtoročného Love Islandu podelil aj na svojom Instagrame, kde sa vyjadril, že Sabinu síce stále miluje, ale svojím činom mu bodla dýku priamo do srdca. Jeho celé vyjadrenie si môžete pozrieť vo videu nižšie.