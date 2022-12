Slovenský fešák z Love Islandu: Ide reprezentovať ČESKO... A šport to nie je!

BRATISLAVA - Amatérsky triatlonista Jakub Vitek sa prihlásil do druhej série šou Love Island. Našiel si tam lásku, Češku Hanu Dědkovú a už premýšľajú o spoločnom bývaní. Najnovšie ale slovenský fešák prekvapil tým, že ide reprezentovať Českú republiku... na súťaž krásy!

Jakub Vitek z Bratislavy sa chystá na svetovú súťaž Mister Supranational 2023, kde však nebude reprezentovať svoju domovskú krajinu, ale Česko. Ak by sa teda stal najkrajším mužom, viať bude pri tom česká vlajka.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza

„Je to veľká príležitosť, že môžem dokázať niečo aj sebe. O tomto som sníval už dávno, v dvadsiatich rokoch som skúsil modeling a nevyšlo to. Teraz, po desiatich rokoch, to vyzerá tak, že sa moje sny môžu stať realitou,” povedal Jakub pre Super.cz.

Zatiaľ ale samotný Jakub netuší, kde vlastne bude jeho domov. Jeho láskou je totiž Češka Hana Dědková, ktorú spoznal v šou Love Island. „Tvoríme spolu pár, klape nám to, ale so sťahovaním sme opatrní. Ešte nevieme, kde budeme, či v Ostrave alebo v Bratislave. Ale oboch nás láka, že by sme skúsili niečo nové, napríklad Prahu,” prezradil vyšportovaný fešák.