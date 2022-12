Fešák z Love Islandu podstúpil plastiku: FOTO Krátko po zákroku... TOTO si nechal vylepšiť!

PRAHA – Nikto ani len netušil, že fešákovi z Love Islandu prekáža niečo na jeho vzhľade. Nikdy o tom nehovoril a každý bol v tom, že model, ako on je so sebou na sto percent spokojný. Opak bol však pravdou a blondiak prekvapil včera fotkou z plastickej kliniky. Toto si nechal vylepšiť!

David Vitásek je známy svojou účasťou v tohtoročnom Love Islande, kde stretol modelku Natalie Kočendovú. Ich kontroverzný vzťah sprevádzaný rôznymi škandálmi, za ktoré mohol samotný David, vydržal aj po šou. Zdá sa, že zaľúbenci momentálne prežívajú jedno z tých lepších období.

Ako správna frajerka aj Natalie podporuje Davida vo všetkom. Najnovšie sa blondiak rozhodol ísť pod nôž. Na ostrove lásky sa síce prezentoval ako chlapec bez štipky akejkoľvek nedokonalosti a s vysokým sebavedomím. Ale opak bol pravdou. S týmto vôbec nebol spokojný!

Ale všimli by ste si to, keby na to David neupozornil? Vyzerá to tak, že ho už dlhší čas trápil jeho nos. Podľa jeho slov ho mal krivý. „Idem teda s nosom. To asi vidíte všetci. Teším sa, ale zároveň sa dosť bojím,“ upozornil na svoju maličkú nedokonalosť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Z.V.

„Nikdy som nebol úplne uspatý a popravde neviem, čo mám povedať. Bude asi najlepšie, keď sa vám ozvem potom,“ zneli jeho posledné slová pred zákrokom. Tak, ako sľúbil, potom aj urobil a ozval sa tesne po zákroku už so zalepeným nosom. Na kliniku ako opora s ním prišiel jeho blízky priateľ, tiež súťažiaci z Love Islandu Zbyněk Vlček. A po zákroku už bola pri ňom aj jeho láska Natalie. Fotky krátko po si môžete pozrieť nižšie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram D.V.