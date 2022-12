Známa kráska už nie je sama: Nový VZŤAH v šoubiznise… Zbalila MODERÁTORA s dvomi deťmi!

A vyzerá to tak, že títo dvaja sa skutočne našli. Tereza aktuálne prezradila, že randí so známym českým moderátorom a stand-up komikom Petrom Crhom, ktorý má prezývku Nasty. Ten pritom len v polovici septembra zverejnil, že mu krachlo manželstvo s matkou jeho dvoch detí. Jeho manželka ho údajne opustila kvôli inému mužovi.

Osud to však zariadil tak, že rozvedenému moderátorovi do cesty priviedol krásnu Terezu, ktorá taktiež nemala šťastie v láske. A známa brunetka dnes hovorí o tom, že všetko je presne tak, ako malo byť a konečne našla svoju spriaznenú dušu.

„Hovorí sa, že keď stretnete toho pravého, tak to hneď spoznáte. Proste to viete, cítite. Všetko ide rýchlo a prirodzene, pretože ste si nikdy ničím neboli takí istí ako nájdením svojej polovičky,” napísala Tereza k fotografiám so svojím novým partnerom, na ktorých obaja doslova žiaria a treba uznať, že tvoria nádherný pár. Nuž, tak snáď im to obom tentokrát vyjde!