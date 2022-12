Prvé Vianoce VDOVCA po Zagorovej (†75): Takáto je jeho TERAPIA na smútok!

Vdovec Štefan Margita sa zavalil prácou a po koncerte, ktorý mal v New Yorku, ho čakajú ďalšie a dokonca aj počas vianočných sviatkov. Ako však aj sám prezradil, spev je pre neho akousi terapiou. „Smútok zaháňam prácou,“ povedal spevák.

Galéria fotiek (8) Štefan Margita a Hana Zagorová

Zdroj: ČT

Zdá sa, že mu práve pracovné nasadenie pomáha, aby to všetko zvládol, no skutočne má na mále, aby sa na koncertoch nerozplakal pred tisíckami divákov. „Nesmiem sa dojímať. Nemohol by som spievať. Je to veľmi ťažké, ale snažím sa to zvládnuť. Hlavne, keď vidím, ako ľudia v hľadisku plačú, ako ju mali radi a ako mi dávajú najavo súcit, hrnú sa mi slzy do očí,“ priznal Margita.

Nuž, tento rok to budú pre neho aj prvé Vianoce bez milovanej ženy. Strávi ich so svojou neterou a najbližšími. „Na Štedrý deň príde neter a uvarí mi,“ zmienil sa Margita, ako informoval Blesk.cz.

No už teraz mu podľa jeho slov chýba vôňa vychýrených Hankiných vanilkových rožkov, ktoré vždy o takomto čase zvykla piecť.