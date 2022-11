Jiřina Bohdalová (91) hlási ZHORŠENÝ zdravotný stav: Nutná hospitalizácia!

PRAHA – Herečka Jiřina Bohdalová tento rok oslávila 91. narodeniny. Na svoj vek je veľmi aktívna, no zdá sa, že na to doplatila. Skončila v nemocnici so zhoršeným zdravotným stavom!

Jiřina Bohdalová je známa česká herečka, ktorá sa priam radí už aj k legendám hereckej scény. Za svoj život si zahrala v mnohých predstaveniach, filmoch či seriáloch. Taktiež svoj hlas prepožičiavala známym rozprávkovým postavám. Jej talent nemá hraníc. Ani vo vysokom veku s herectvom nechce tak úplne seknúť. Teraz si však bude musieť dať na chvíľu pauzu. Zradilo ju totiž zdravie!

Herečku museli hospitalizovať v nemocnici so zhoršeným zdravotným stavom. V jej vysokom veku to naozaj nie je žiadna sranda. „Moje telo má viac ako 90 rokov, bohužiaľ, s tým nič neurobím. Ležím na infúziách, zakaždým sa mi na chvíľu uľaví, ale potom sa to zase vráti,“ priznala pre český portál Blesk. Nielenže ju už týždeň trápi chrípka a na poslednú chvíľu musela zrušiť svoje divadelné predstavenia, ale momentálne zažíva aj veľké bolesti chrbtice.

„Do toho mám bolesti chrbtice. Zrazu, ako keď po mne prejde nôž! Beriem na to lieky. Zatiaľ to, ale príliš neustupuje. Čakám a modlím sa, aby sa to už zlepšilo. Trvá to už niekoľko dní, tak dúfam, že to bude čoskoro,“ dodala herečka. Ako sama priznala, veľmi ju mrzí, že musela všetky víkendové predstavenia na poslednú chvíľu zrušiť, ale zdravie je pre ňu prvoradé.

Nedôverčivý český promotér, ktorý mal víkendové predstavenia na starosti, si ju však za to podal. Podľa jeho slov ho údajne oklamala. Ako však neskôr vyšlo najavo, zle si vysvetlil celú situáciu a neprávom Bohdalovej ukrivdil. Tá sa o to už nemieni zaujímať. „Mám dôležitejšie starosti, musím sa uzdraviť,” odkázala na záver.

Aj ďalšie pracovné povinnosti bude musieť zrejme v najbližšom čase taktiež odložiť. A tak sú jej decembrové predstavenia v divadle ohrozené.