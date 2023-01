ZLÉ SPRÁVY o Bohdalovej: Lekári jej dali STOPKU... Na javisko sa tak skoro nepostaví!

Jiřina Bohdalová minulý rok oslávila 91. narodeniny. No hoci by jej už nikto nemohol mať za zlé, keby sa rozhodla pre odpočinok. Ona je naďalej aktívna. V uplynulých mesiacoch však musela spomaliť. Pred Vianocami dokonca skončila v nemocnici a lekári ju donútili zvolniť. No a výsledkom je, že tak skoro sa na javisko nepostaví.

„Lekári mi odporúčili venovať zbytok tohtoročnej sezóny dôkladnej rekonvalescencii,“ povedala Blesku herečka. Týka sa to všetkých divadelných predstavení a ďalších vystúpení, ktoré má v diári na ďalších niekoľko týždňov až mesiacov. Zdravie je však prvoradé, a tak vážená umelkyňa nemieni lekárom odporovať.

„A to vrátane predstavení v Gin Game v Divadle na jezerce, kde sme mali s Milanom Kňažkom hrať budúci utorok a stredu. Kvôli Honzovi Hrušínskému, Milanovi aj divákom som do poslednej chvíle dúfala, že to odohrajeme, nech ma nemajú na pleciach, ale je poctivé povedať, že sa v týchto dňoch necítim na stopercentný výkon. Herec musí byť fit,“ priznala Bohdalová.

Tá sa so zdravotnými problémami pasuje od novembra, kedy si bolestivo pohla chrbticou a odvtedy sa jej zle chodí. Verí však, že teplé jarné počasie jej vleje do žíl energiu a s divákmi sa opäť uvidí. A ak by nemala dostatok síl na veľké predstavenia, chcela by sa vrátiť aspoň k svojim besedám. Jiřinke prajeme hlavne veľa zdravia a nech sa čo najskôr po problémoch zotaví.