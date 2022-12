Úprimná SPOVEĎ moderátorky Evelyn: Priznala PSYCHICKÉ PROBLÉMY!

Každý ju registruje a pozná ako silnú, sebavedomú ženu, vždy dobre naladenú a svojím nejedným humorným videom spoločne aj s dobrým kamarátom Františkom Košarišťanom alias Ferom Jokeom (33) pobavila už tisícky fanúšikov.

Stand-up komička, moderátorka a príležitostná herečka Eva Evelyn Kramerová sa však akoby na istý čas dala do úzadia, respektíve zrazu o ňu televízie stratili záujem, a tak sa rozhodla venovať sama sebe. No napriek tomu nezabúda ani na svojich sledovateľov a v pravidelných dávkach sa s nimi delí takmer o všetko z jej života.

Tentokrát však smiech pomyselne vystriedal plač a veru neľahké a ťažké priznanie. Moderátorka sa totiž na svojom instagramovom profile úprimne zdôverila a otvorila vážnu tému svojho duševného zdravia. „Tak nejako som si povedala, že život sa má aj nejako žiť, nielen premýšľať a pracovať, a to som dlhú dobu robila bez toho, aby ma to nejako duševne napĺňalo. Bojovala som mesiace s depresiami a každý, kto to zažil, vie, že sa to zdá byť vždy ako prehraný boj... ale nie je, ide to pomaličky, veľakrát spravíte jeden krok dopredu a tri kroky vzad, ale predsa sa hýbete a aj to je dobré,“ priznala svoje psychické problémy Evelyn.

Podľa nej najhorší na tom je práve ten pocit beznádeje, zúfalstva a to, že už akosi nemáte žiadnu radosť zo života. O to viac ju to ubíjalo keďže je emotívne založená a zrazu to bolo pre ňu peklo bez emócií. Našťastie má komička okolo seba priateľov ktorí, ako sama uviedla, ju vždy podržali a neustále jej pripomínali, že všetko sa dá zvládnuť. A aj jej úprimná spoveď môže pomôcť ďalším s podobným stavom zúfalstva.