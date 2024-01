Známa Slovenka sa pustila do Valla: Horská dráha pred bytovkami... Je TOTO normálne?!

Exfarmárka sa pustila do primátora (Zdroj: Topky.sk/Instagram L.A.)

Lucia Almaksus (predtým Gachulincová) je známa tým, že si servítku pred ústa nedáva - to, čo má na srdci, má aj na jazyku. Inak tomu nebolo ani tentokrát, keď sa na Instagrame rozohnila kvôli tomu, čo má pred bytovkou. Pustila sa za to do bratislavského primátora, pretože je z celej situácie nesmierne na nervy.

„Keby ste sa ešte pýtali, prečo nadávam na pána primátora, tak možno preto, že máme takýto akvapark zadarmo s takou malou horskou dráhou,“ vyjadrila sa a narážala na to, že majú pred bytovkou obrovské kaluže, ktoré obyvateľom Vajnorskej ulice strpčujú život vyše 2 a pol roka. Je dokonca nemožné mláku nejako obísť, a tak sa ňou musia doslova prebrodiť, čo vôbec nie je jednoduché. „Kočiar je samozrejme namočený do polky vo vode, moje boty tiež,“ dodala vytočená do vývrtky.

Prístupovú cestu chcel developer už dávno opraviť, stojí to však na magistráte. „Inflácia nám za 2,5 roka spôsobila to, že namiesto celej revitalizácie dvoru nám ostáva už len na revitalizáciu cesty, keďže ceny za stavebné materiály sa zvyšovali a vďaka vašej nečinnosti nebude zachvíľku ani na tú cestu,“ odkázala Matúšovi Vallovi, pretože kvôli tomu, že sa to nijako na úrade nehýbe, majú ruky zviazané aj obyvatelia bytovky.

Ako neskôr Lula informovala, vďaka jej príbehom, ktoré zverejnila na Instagrame, tento problém konečne zaregistroval aj Vallo. „Konečne áno! Píšem konečne, lebo to nebolo prvýkrát, tak pevne verím, že keď už o tom vie, tak sa nám to naozaj pohne... Aj keď nerozumiem ako je možné, že by o tom nebol informovaný, keďže sme to skúšali nie len my, ale aj iní obyvatelia týchto bytoviek rôznymi spôsobmi. Uvidíme, budem vás informovať,“ dodala na záver. To, v akom stave je to pred bytovkami, si môžete pozrieť vo videu nižšie.

