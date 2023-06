Myslela si, že ZOMIERA: Markizácka kráska siahala po alkohole... Toto je ten najhorší PRÍZNAK!

Lucia Almaksus Gachulincová zažívala chvíle, keď jej hrozne búšilo srdce a mala problémy dýchať. V strachu o svoj život viackrát zamierila na pohotovosť. Testy fyzického zdravia však vždy vyšli dobre, nič neukazovalo na to, že jej telo má nejaký problém.

„Ani po niekoľkých návštevách pohotovosti mi neodporučili psychiatra. Sedem rokov som si myslela, že som blázon a mám nevyliečiteľnú chorobu. Trápenie sa skončilo po rozhovore s priateľkou, speváčkou Ronie. Trpela úzkosťami, symptómy sa zhodovali s mojimi. Ešte rok som si nechcela priznať, že moje problémy sú psychosomatické,” zverila sa v propagačných materiáloch pod názvom Ženské zdravie. „Po ôsmich rokoch nekvalitného života som sa rozhodla liečiť. Bolo mi už jedno, čo so mnou bude, život v strachu, že zomieram, mi bol ukradnutý,” dodala a z jej slov stále cítiť bezmocnosť, akú vtedy prežívala.

Nakoniec tri roky brala antidepresíva. „Umožnili mi pracovať so sebou bez úzkosti,” objasňuje Lula s tým, že lieky neboli jej jedinou pomocou. Zmenila životný štýl, skoncovala s alkoholom a cigaretami, začala sa lepšie stravovať, dopriala si dostatok spánku a dávala si pozor aj na to, ako zaobchádza so stresom.

„To všetko sa však nedá dať do poriadku, ak denne máte ataky, ako je dýchavičnosť, potenie rúk, točenie hlavy, zvonenie v ušiach, nepravidelné búšenie srdca, hrča v krku, problém s prehĺtaním, nemožnosť nadýchnuť sa naplno, čierne myšlienky, ktoré nemožno potlačiť, strach z cestovania, liekov, choroby, smrti…” opísala, čo všetko trápi ľudí s úzkosťami. Okrem toho pociťovala aj písanie v ušiach a na rukách sa jej objavovali vyrážky.

Ten najhorší príznak si však zdraví jedinci nedokážu ani len predstaviť. „Najhorší príznak je derealizácia alebo depersonalizácia (pocit, že nie ste vo svojom tele, že svet okolo vás je nereálny),” uviedla Lula. „Na utlmenie mysle som užívala alkohol, aby som mala hladinku, kde mi úzkosť neničí život. Bola som ako vo väzení sama so sebou,” dodala.

Brunetka nemohla ani cvičiť, pretože, keď sa jej rozbúchalo srdce, pripomínalo jej to panický atak. „A bolo mi na odpadnutie, alebo som si myslela, že mi praskne žilka v hlave a zomriem,” opísala svoje stavy.

Dnes už úzkosti, našťastie nepociťuje. Pripomenula však, že to nie je úplne "zadarmo": „Viem, že to nemusí byť definitívne. Musím sa o psychické zdravie pravidelne starať. Upratala som si priateľov a rodinu a nič nie je pre mňa cennejšie ako psychický pokoj. V stresovom období chodím ku psychologičke, dvakrát do mesiaca. Čítam motivačné knihy, dávam si meditácie alebo dýchacie cvičenia. Prekonávam strach, aby som zistila, že sa nie je čoho báť. Bez tejto prevencie by som úzkosti mala znova.”