Prekvapivé priznanie tehotnej markizáčky: Na materskú NEPÔJDE!

Galéria fotiek (3) Lucia Almaksus

Zdroj: TV Markíza

BRATISLAVA - Iba v marci vyšla na povrch informácia, že bývalá farmárka Lucia Almaksus, predtým Gachulincová, je tehotná. Po tom, ako to napovedali fotografie z Let's Dance, to sama potvrdila na sociálnej sieti. Tehotenstvo si ako-tak užíva, aj keď je niekedy náročné a ako priznala, nepovažuje ho za najkrajšie obdobie ženy. No a najnovšie svojich fanúšikov prekvapila aj ďalšou novinkou. Na materskú sa nechystá!