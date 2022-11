Viktória Podmanická sa KONEČNE dočkala: Celosvetový boj o korunku KRÁSY, no… Z tohto mám STRACH!

Je mladá, krásna a v roku 2020 získala titul I. vicemiss. A teraz rodáčka z Banskej Bystrice Viktória Podmanická ako jedna zo 69 dievčat sveta bude reprezentovať Slovensko na jubilejnom 60. ročníku Miss International, ktoré sa bude konať v japonskom Tokiu.

Brunetka sa poctivo zdokonaľuje po všetkých stránkach už od septembra. Nedávno sme vás informovali, že začala s intenzívnymi tréningami pod vedením trénerky Nikol Ďuriš tak, aby svoju sexi postavu doladila do čo najlepšej formy. Taktiež má za sebou odborný kurz anglického jazyka.

My sme sa ešte pred jej odletom s ňou stihli stretnúť, a tak nám prezradila, aké sú jej pocity, čo všetko si berie so sebou, ale aj to, z čoho má najväčší strach.

Galéria fotiek (14) Miss International Viktória Podmanická v ľudovom kroji z Očovej

Zdroj: Lucia Semeníková

„Priznám sa, že na to, že odlietam už 29. novembra, som úplne v kľude a dokonca nie som ešte ani pobalená, ale zrejme tá tréma ešte len príde. Keďže si so sebou beriem niekoľko outfitov a takisto aj náš národný ľudový kroj z Očovej, mám toho fakt, že veľa a pevne verím, že priletím aj s batožinou bez komplikácií,“ naznačila Viktória svoje prvotné obavy a neskôr z nej vypadlo, že tak ďaleko v živote ešte neletela.

„Je to pre mňa prvá cesta do Ázie, ešte nikdy som takú diaľku necestovala. Vlastne, keď na to teraz myslím, neviem si to ani len predstaviť, ako to zvládnem, 15 hodín na jednom mieste. Ten let bude naozaj dlhý, tak z tohto mám strach, ale zároveň to bude pre mňa veľkou výzvou,“ prezradila kráska pre Topky.sk.

Viktória okrem boja o korunku krásy v Tokiu zažije aj oslavu svojich 21. narodenín. úspech v súťaži by tak bol azda ten najkrajší darček, aký by mohla dostať. A vy jej v tom môžete pomôcť tiež, pretože ako sme sa dozvedeli, tento rok sa dá aj hlasovať prostredníctvom aplikácie Miss International. Tri delegátky tak vďaka najväčšiemu počtu hlasov môžu postúpiť do Top 15 a následne tak majú väčšiu šancu na výhru.

Pevne veríme, že jednou z nich bude práve Viktória a všetkým tak ukáže, že naše ženy zo Slovenska patria medzi tie najkrajšie na svete.