Vittekovej dcéra je brutálna ŠUPA: Chlapov by mohla prehadzovať vidlami, ale…. TOTO je dôvod, prečo žiadneho nechce!

BRATISLAVA - Patrícia Vitteková je mamou dvoch úžasných dcér, na ktoré môže byť právom pyšná. Mladšia Thia sa vydala v šľapajach svojej maminy a venuje sa spevu, staršia Sofia by mohla byť pokojne hviezdou modelingu...

Aj napriek tomu, že Sofia ešte nedosiahla plnoletosť a má 17 rokov, v tomto veku dievčatá obvykle prežívajú svoje prvé veľké lásky, pričom niektoré z nich vydržia aj do dospelosti a povestného šťastného konca. Plavovlasá kráska sa ale mladým mužom oblúkom vyhýba, a to aj napriek tomu, že by ponuky a pozvania na rande mohla prehadzovať vidlami.

O tom, prečo sa po jej boku zatiaľ žiadny chlapec nenachádza, aktuálne prehovorila Sofiina mama Patrícia. „Každý deň jej napíše toľko chalanov, že strácam prehľad. Má viac kamarátov ako náš Vittekcamp detí, no ona si ide svoju hrdú "leviu" story, lebo raz zažila sklamanie,” vysvetlila speváčka.

„Vždy mi povie... Nepotrebujem dnešné rýchlovzťahy ani sugar tatinkov, čo mi chcú posielať darčeky. Grc. Hneď viem, že je to fejk a kto sa snaží, aby si dal so mnou fotku, že ma akože ulovil. Ja si na toho pravého počkám, príde,” tlmočila Sofiine slová hrdá mama. Takéto vyjadrenia aj napriek jej veku sú totiž známkou skutočnej vyzretosti, no a čo si budeme hovoriť, aj dobrej výchovy...