Viktória Podmanická mieri na svetové finále Miss: Takto na sebe maká… Fuu, ale čo ten ZADOK?!

BRATISLAVA - Konečne sa dočkala. Po vyše dvojročnej pauze kvôli korone sa I. vicemiss 2020 Viktória Podmanická (20) dostane na svetové finále súťaže krásy Miss International. Momentálne sa intenzívne pripravuje pod dohľadom známej fitnessky Nikol Ďuriš Komorovej (30). A tá ju posledné dni dáva pekne do laty. No ale čo ten zadok?

Je mladá, sexi a azda nemá na sebe žiadnu chybičku krásy. Reč je o dvadsaťročnej misske Viktórii Podmanickej, ktorá sa v roku 2020 stala prvou vicemiss, a tak okrem titulu a korunky získala aj výnimočnú možnosť ísť reprezentovať našu krajinu na Miss International do ďalekého Japonska.

Kvôli pandemickej situácii sa spomínaná súťaž presúvala hneď niekoľkokrát, no snáď sa jej to tento rok aj podarí a konečne vycestuje. Kráska sa posledné dni intenzívne pripravuje na svetové finále a po fyzickej stránke si ju pod svoje krídla zobrala fitnesska Nikol Ďuriš Komorová.

Ako sme sa na vlastné oči presvedčili, dáva jej riadne zabrať. „Ja v prvom rade chcem veľmi poďakovať Nikol, že sa tohto uchopila a teda ma dáva trošku do formy. Aj keď sa to možno nezdá, možno si povie človek, že áno, som chudá, ale nie je rovnaké byť chudý a naozaj zdravo chudý, takže sa snažíme teda nejako vyformovať to moje telo,” prezradila Viktória.

A spomenula aj ďalšie veci patriace k jej príprave. „Nie sú to prípravy na súťaž len čo sa týka fitka a toho fyzična. Takisto mávam aj kurzy v angličtine, teda konverzácie v angličtine, sú to ďalšie rôzne fotenia, jednako už také fotky, čo oni vyžadujú, rôzne portréty, oficiálne podľa zadaní, no a nenudím sa,“ vymenovala misska v rozhovore pre Topky.sk.

Hoci je Viktória priam dokonalá a má úžasnú postavu, nedalo sa nám predsa len jej trénerky Nikol nespýtať, čo považuje za jej najslabšiu časť tela, respektíve či má nejaké nedostatky.

„Ja si myslím, že nemá nejaké nedostatky, hovorím, tam treba iba vyformovať to telo. Ona má veľmi peknú postavu, tam bude stačiť málinko,“ popísala Nikol na začiatku, akoby modelka nemala žiadne problémové partie, ale neskôr predsa len sa čosi našlo. „Iba ten zadoček trošičku zväčšíme, urobíme ho taký guľatejší, nožičky a bude to perfektné,“ dodala osobná trénerka.

Okrem samotného tréningu nás však zaujímalo aj čosi z Viktóriinho súkromného života a čo-to nám prezradila aj o jej rozchode s bývalým účastníkom Farmy Michalom Gajdošechom, s ktorým už netvoria pár.

To, či má Viktória niekoho nového, ale aj to, ako prežívala posledné dva roky od vyhlásenia jej mena na Miss Slovensko, sa dozviete v rozhovore vyššie.