Najotrepanejší vianočný DARČEK: Nikoho nepoteší, ale slovenská Miss? Doslova ho MILUJE!

BRATISLAVA - Každý z nás má rád niečo iné. No sú jednoducho darčeky, pri ktorých si väčšina povie: Zase? Slovenská misska Viktória Podmanická (21) je však v tomto iná. Aj pri takýchto otrepaných maličkostiach sa jej rozžiaria oči. Naozaj ju vždy potešia...

Opäť tu máme vianočný čas, kedy sa obdarovávame a snažíme sa byť zadobre so svojimi blízkymi a spraviť si navzájom radosť aj cez balíčky pod stromčekom. No priznajte sa, koľkí z vás ste dostali zase to isté ako minulý rok?

Klasikou medzi "otrepanými" darčekmi sú rozhodne papuče, či spodná bielizeň. Asi tou najčastejšou vecou, pri ktorej väčšina prekrúti očami a povie si: Už zase?, sú ponožky.

Galéria fotiek (11) Viktória Podmanická

Zdroj: Instagram V.P.

Ale verte, že aj medzi známymi tvárami zo šoubiznisu sa nájdu takí, ktorí takýto darček milujú. Jednou z nich je aj slovenská misska Viktória Podmanická, ktorá začiatkom decembra reprezentovala našu krajinu na celosvetovom finále súťaži krásy v Tokiu.

Keď sme sa brunetky nedávno spýtali, aký darček ju vždy vie na Vianoce potešiť, jej odpoveď bola jednoznačná. „Ponožky, milujem dostávať ponožky. Za tie som vždy vďačná,“ priznala sa Viktória v rozhovore pre Topky.sk. No kto by to bol na ňu povedal...

Tak pevne veríme, že aj tento rok ju potešili a našla si ich pod vianočným stromčekom. A ako to máte s týmto otrepaným darčekom vy?