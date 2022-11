Významný POSUN v prípade stalkera našich celebrít: Polícia ho OBVINILA... Hrozí mu väzenie!

BRATISLAVA - Už zopár dní sa internetom šíri informácia o divnom mužovi, ktorý v Bratislave prenasledoval slovenské celebrity. Upozornila naňho na sociálnej sieti Facebook Kristína Tormová (40), no naháňať strach mal hneď viacerým známym tváram. A vďaka tomu, že sa o tom začalo hovoriť, ho polícia zadržala a... Už je voči nemu vznesené aj obvinenie!

„Máme stalkera. Je to psycho. Ide za vami, zastanete, zastane on, pridáte do kroku, beží za vami, pošlete ho preč, nejde, priblíži sa pokojne na meter k vám, prenasleduje človeka pokojne celý deň, počká, kým vyjdete z divadla a opäť ide za vami,“ upozornila na zvláštneho muža Kristína Tormová. Podobnú skúsenosť s ním mali aj ďalšie slovenské celebrity.

Informácia o stalkerovi sa preto začala veľmi rýchlo šíriť sociálnymi sieťami a upozornili naňho aj slovenské médiá. Konať preto začala aj polícia a čoskoro problematického chlapa zadržala. „V priebehu nedele zadržali policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave muža, v tom čase dôvodne podozrivého z prenasledovania viacerých známych osobností v Bratislave,“ informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

A už je voči nemu vznesené aj obvinenie. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo vyšetrovateľom bratislavskej krajskej kriminálky dnes vznesené obvinenie z trestného činu nebezpečného prenasledovania 29-ročnému Martinovi B. z okresu Považská Bystrica,“ pokračoval Szeiff.

A stalker si v cele ešte nejaký čas zrejme posedí. „Obvinený muž bol po vykonaní úkonov umiestnený v cele policajného zaistenia, zo strany vyšetrovateľa bol v tejto súvislosti spracovaný aj podnet k jeho väzobnému stíhaniu,“ dodal Szeiff. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.