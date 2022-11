Veľká KRITIKA finálového večera Love Islandu: Diváci sa búria… Celé je to PODVOD!

BRATISLAVA - A je dobojované! Slovensko a Česko pozná svojich víťazov z veľkolepej reality šou plnej lásky a sexi tiel. Z Love Islandu si hlavnú výhru odniesli Kryštof a Denisa, no zdá sa, že divákom sa to vôbec nepozdáva. Vraj ide o jeden veľký podvod.

Ostrov lásky už spoznal svojich víťazov. Po mesiacoch hľadania tej pravej spriaznenej duše a súperenia sa nimi napokon stali Kryštof a Denisa. Len o chlp porazili Zbyňka a Sabinu, ktorí skončili na 2. mieste, a v tesnom závese za nimi sa na 3. priečke umiestnil Martin s Luciou.

Aj keď výhercovia počas niekoľkých mesiacov mali medzi sebou vo vzťahu turbulencie, napokon vydržali spolu až do samotného finále. A tak sa podľa diváckeho hlasovania stali absolútnymi víťazmi práve oni.

Galéria fotiek (13) Víťazmi druhej série Love Island sa stali Kryštof a Denisa

Zdroj: TV Markíza

No zdá sa, že po vyhlásení výsledkov diváci, ktorí sa do hlasovania nezapojili, zostali sklamaní a doslova spustili lavínu kritiky. Dokonca sa viacerí domnievajú, že ide o jeden veľký podvod. V komentároch sa len veľmi zriedka vyskytne prajné slovo.

„Katastrofa, ako mohli vyhrať? Falošné hlasovanie, otras,“ napísala jedna zo sledovateliek na istagramovom profile Love Islandu a ďalšie komentáre mali podobný charakter.

„Úplný podvod celá táto šou. Veď podľa preferencii, rôznych ankiet, diskusií i komentárov mali najmenej fanúšikov. Podľa konca hlasovania včera a predtočeného dielu to celé bolo asi dopredu dohodnuté. Sami sme si podkopali nohy. Celá táto séria veľký prepadák,“ vzišla veľká kritika a konšpirácia ohľadom vopred dohodnutých výhercov od pobúreného fanúšika.

Galéria fotiek (13) Veľkolepé finále Love Island

Zdroj: TV Markíza

Dokonca viacerí prirovnávali šou k tej minuloročnej a vraj to bolo spravené ako cez kopirák. Nuž podľa reakcií je zrejmé, že im ľudia príliš neveria, a tak to víťazi v realite nebudú mať vôbec jednoduché. No to, či sa budú snažiť obhájiť svoju skutočnú lásku, je už teraz koniec-koncov len na nich dvoch.

Z ich vyjadrení sa zdá, že oni vo vile našli jeden druhého a tešia sa z výhry. „Sme v šoku, užívame si to. Sme za všetko vďační a veľmi ďakujeme,“ povedali víťazi druhej série reality šou Love Island pre Voyo.