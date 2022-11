Slovenské celebrity si môžu vydýchnúť: Polícia chytila STALKERA, ktorý ich prenasledoval!

BRATISLAVA - Pred pár dňami sme na Topkách informovali o divnom mužovi, ktorý v Bratislave prenasledoval slovenské celebrity. Chodil za nimi dlhé hodiny a neštítil sa im napríklad vtlačiť ani do taxíka. Známi Slováci však môžu byť už pokojní. Polícia stalkera už chytila!

Na stalkera, ktorý prenasleduje slovenské celebrity, upozornila na sociálnej sieti Facebook Kristína Tormová. „Máme stalkera. Je to psycho. Ide za vami, zastanete, zastane aj on, pridáte do kroku, beží za vami, pošlete ho preč, nejde, priblíži sa pokojne na meter k vám, prenasleduje človeka pokojne celý deň, počká, kým vyjdete z divadla a opäť ide za vami,“ uviedla herečka.

A nebola sama. S divým mužom mali skúsenosť aj ďalšie verejne známe osoby. Zuzane Vačkovej celý deň chodil za jej dcérou Maruškou, speváčke Katke Koščovej sa takmer natlačil do taxíka a nepríjemný zážitok s ním mal aj moderátor TA3 Rasťo Iliev. No známi Slováci už môžu byť pokojní. Pátranie polície bolo totiž úspešné a stalker je už v rukách mužov zákona.

„Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa niekoľko dní intenzívne zaoberali prípadom prenasledovania známych osobností v Bratislave neznámym mužom. V tejto veci vykonali viacero potrebných úkonov už od prijatia prvého oznámenia v priebehu tohto týždňa,“ informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

„V priebehu jedného dnešného dňa, po splnení zákonných podmienok ako aj na základe komunikácie s dozorným prokurátorom krajskej prokuratúry v Bratislave došlo k zadržaniu osoby dôvodne podozrivej zo spáchania uvedených skutkov. Muž bol dnes v popoludňajších hodinách obmedzený na osobnej slobode a vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky s ním v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony,“ dodal Szeiff s tým, že bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to vyšetrovanie umožní.