Hororové chvíle krásky z Televíznych novín: Mesiace ju prenasledoval stalker... Och, to muselo byť hrozné!

Ellie Costello pôsobí ako moderátorka na spravodajskej stanici GB News. V auguste 2021 robila rozhovor prostredníctvom Zoomu s mužom menom Leo Jones, ktorý sa prezentoval ako expert na cestovanie. V rozhovore riešili situáciu spôsobenú pandémiou Covid-19. Po rozhovore si vymenili správy, v ktorých si vzájomne poďakovali. Ako odborníka ho Ellie oslovila na diskusiu aj v októbri. Nuž a potom sa začalo jej osobné peklo...

Galéria fotiek (2) Zdroj: GB News

Leo Jones totiž začal sympatickej moderátorke posielať rôzne správy. V nich jej napríklad písal, že je rád, keď ju ráno vidí v televízii, že mu jej krása vyráža dych, či že je jeho slniečkom. Časom pritvrdil a napísal jej napríklad, že keď ju dlhšie nevidí, tak sa z toho ide zblázniť. Moderátorka mu na všetky tie správy odpísala, aby jej ich neposielal a že je to nevhodné.

Časom začal tento posadnutý fanúšik kontaktovať Ellie cez Instagram, kde používal viaceré účty. Hoci si ho vždy zablokovala, vždy našiel spôsob, ako ju kontaktovať. Do štúdia jej raz poslal list a kvety a keď vysielala reportáž z pohrebu kráľovnej Alžbety II. sa ju dokonca pokúsil kontaktovať osobne.

Ako uvádza Daily Mail, Costello priznáva, že nevhodné správanie tohto muža jej vyvolalo záchvaty paniky a úzkosti. „Keď som si vtedy uvedomila, že ako blízko sa ku mne môže dostať, veľmi ma to vydesilo. Nemohla som hovoriť, ani dýchať,” uviedla počas súdneho procesu blondínka.

„Mala som strach čo i len vystúpiť z auta a byť niekde osamote. Malo to veľký dopad aj na moju prácu. Uplynulých 16 mesiacov som žila v neustálom strese a strachu o môj život. Nepriala by som to nikomu. Už len myšlienka na to, že uvidím jeho tvár, ma rozplakala,” uviedla tiež kráska, ktorá si konečne môže vydýchnuť.

Súd totiž stalkerovi udelil 26-týždňový trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky a päťročný zákaz priblíženia sa.