Slovenské celebrity prenasleduje DIVNÝ MUŽ: Je to PSYCHO... Lezie za nimi aj do taxíka!

Tváre známe z televíznych obrazoviek si museli zvyknúť, že anonymita v ich prípade nehrozí. Občas ich na ulici oslovia fanúšikovia alebo sa proste ľudia za nimi obzerajú.

Mnohé celebrity však majú skúsenosti aj so stalkermi a prenasledovaním. Istý muž v Bratislave už nejaký čas sleduje aj slovenských umelcov. „Máme stalkera. Je to psycho. Ide za vami, zastanete, zastane aj on, pridáte do kroku, beží za vami, pošlete ho preč, nejde, priblíži sa pokojne na meter k vám, prenasleduje človeka pokojne celý deň, počká, kým vyjdete z divadla a opäť ide za vami,” uviedla na Facebooku herečka Kristína Tormová.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram KT

Ako ďalej prezradila, skúsenosti s týmto istým mužom majú aj mnohí ďalší. „Za Katarínou Koščovou išiel do galérie, dokonca jej vliezol do taxíka,” tvrdí Tormová. A jej slová potvrdila aj Ivana Šáteková, výtvarníčka a partnerka rapera Veca. „Sestra mi hovorila presne tú situáciu s Katkou, keď bol v SNG, že to bolo veľmi strašidelné a veľmi nepríjemné. Sestra na neho hučala, aby Katke nenastupoval do taxíka,” prezradila.

Zuzana Vačková má túto nepríjemnú skúsenosť za sebou ako matka – muž údajne celý deň chodil za jej dcérou Maruškou. Pritom ani dospelí sa netaja tým, že v jeho blízkosti pociťujú strach. „Dávno som sa tak nebál,” napísal moderátor Rasťo Iliev, ktorý na prenasledovateľa tiež upozornil na svojom Instagrame.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TA3

Nepríjemných skúseností bolo ale oveľa viac. A tak už známe tváre pri prenasledovaní začínajú kontaktovať mužov zákona. „Ak s ním máte skúsenosť, ak vás bude prenasledovať, vždy volajte políciu. Nemá žiadne zábrany, nereaguje ani na okoloidúcich ľudí, ktorých sme požiadali o pomoc,” vyzýva svojich kamarátov Kristína. Podľa jej informácií ide vraj o pacienta, ktorý bol prepustený z psychiatrickej kliniky.