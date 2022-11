David z Love Island NESKLAMAL: Po spoločnom tetovaní s bývalkou... Natáliu naň zlanáril tiež!

Ani to, že mal Dávid Vitásek doma priateľku, ktorá ho nadovšetko ľúbila, mu nebránilo v tom, aby si poslal prihlášku do šou Love Island. Finančná odmena a veľká sledovanosť na sociálnych sieťach je veľkým lákadlom pre mnohých ľudí. A vyzerá to tak, že David sa tiež chcel zviditeľniť za každú cenu. S týmto však nerátal!

Pri prvotnom výbere mu do oka hneď padla krásna modelka Natalie Kočendová. Odvtedy začali spolu tvoriť pár, až sa postupom času znenazdajky do seba zamilovali až po uši. Úprimnú lásku však skúšala krutá realita Davidových klamstiev. Doma ho síce čakala priateľka, ale on tvrdil, že sa ešte pred súťažou s ňou rozišiel. Ako sa však hovorí, pravda vždy vyjde najavo a ani táto situácia nebola výnimkou.

K celej záležitosti sa v tom čase vyjadrila aj samotná bývalá partnerka Rebeka. „David poprel to, že sme niekedy spolu chodili alebo vážnosť toho vzťahu, čo mi veľmi ublížilo úprimne. Pretože sme spolu chodili od mája – s tým, že som poznala jeho rodinu, prastarkých a trávila som s nimi dosť víkendov,” potvrdila informáciu o ich vzťahu. Neskôr taktiež priznala, že spolu s Davidom majú rovnaké tetovanie. Bol to nápis "Balance" nachádzajúci sa na ruke.

Ani tieto informácie však missku Natalie neodradili a Davidovi všetky jeho lži odpustila. Po vypadnutí zo šou sa na sociálnych sieťach prezentujú, akoby žili rozprávkový sen. V spoločnosti sa ukazujú zásadne pri sebe a rozdávajú jeden úsmev za druhým. Teraz svoj vzťah posunuli o level vyššie. Na Instagrame o tom dokonca zverejnili aj dôkaz!

Blonďavý fešáčik má zrejme akúsi slabosť na spoločné tetovania. Vyzerá to tak, že jedno mu s jeho bývalou priateľkou nestačilo a už má na ruke aj druhé. Svoju lásku z Love Island si doslova označkoval. Na prst si obidvaja dali vytetovať malé srdiečko, ktoré im má zrejme pripomínať ich lásku. „Nebol to sen,“ napísal David k fotografii ich rúk.