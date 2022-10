Müllerové si vyšli do ulíc: Mladá so zlomenou rukou a jej mama... To čo má na nohách?!

Dcéra Richarda Müllera je známa predovšetkým svojou prezentáciou na sociálnej sieti Instagram. Ukazuje sa ako sebavedomá žena a ani to, že sa občas ukáže "nahá", nie je žiadnou novinkou. Samozrejme, ide o jej tvár bez akýchkoľvek líčidiel. Týmito gestami pomáha ženám, aby sa cítili ako takzvané bohyne. Rada poukazuje aj na svoje nedokonalosti a snaží sa búrať stereotypy.

So svojou maminou Soňou vychádza naozaj skvele. Svedčí o tom aj to, že keď príde z Paríža, pravidelne ju navštevuje a trávi s ňou svoj voľný čas. Tentokrát si štýlové Müllerové vyrazili spolu do ulíc. Svojimi outfitmi určite zaujali oko nejedného Bratislavčana, ale tento detail vás dostane. To čo má Soňa na nohách?!

Aj napriek svojmu veku hrdá mamina vyzerá vždy famózne a potvrdzuje to aj jej energia, ktorá z nej vyžaruje. Vždy upravená nezaostáva ani za najmodernejšími trendmi. Módu má akoby v malíčku a nerobí jej problém obliecť sa do každého počasia. Ale čo tá vychádzková obuv? Na nohách mala obuté papuče...

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram E.M.

Zrejme za voľbu jej obuvi do tohto jesenného počasia môže nešťastne pomliaždený prst na nohe. Predsa len je pohodlnejšie nasunúť si papuče, ako si dať tesné čižmy. Kto nevie, čo je za tým, môže to vnímať ako bizarné. Ale takto, keď poznáme dôvod, sa aj takýto módny výstrelok dá pochopiť.